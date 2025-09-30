Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

VÍDEO: carro capota na avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga

Ainda não há detalhes das circunstâncias do sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro capotado na avenida João Paulo II. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um carro capotou nesta terça-feira (30/9) na avenida João Paulo II, na pista sentido Ananindeua-Belém, no bairro Curió-Utinga. Ainda não há detalhes das circunstâncias do sinistro. Vídeos do veículo capotado já circulam nas redes sociais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o caso e aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

carro capota

avenida joão paulo ii
