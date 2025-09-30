VÍDEO: carro capota na avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga

Um carro capotou nesta terça-feira (30/9) na avenida João Paulo II, na pista sentido Ananindeua-Belém, no bairro Curió-Utinga. Ainda não há detalhes das circunstâncias do sinistro. Vídeos do veículo capotado já circulam nas redes sociais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o caso e aguarda retorno.