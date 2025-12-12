Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Confraternizações de final de ano movimentam bares e restaurantes em Belém

Estabelecimentos se prepararam com antecedência para receber demanda do mês de dezembro.

O Liberal
fonte

Confraternizações de final de ano já viraram tradição (Freepik.com)

Com a chegada de dezembro, as confraternizações de fim de ano começam a dominar a agenda de empresas e grupos de amigos, impulsionando o movimento nos bares e restaurantes de Belém. Diversos estabelecimentos da capital paraense já notam um aumento significativo na procura, uma tendência que deve se intensificar ainda mais nas próximas semanas.

Segundo o gerente Mateus Ribeiro, do restaurante Engenho, o mês iniciou com grande circulação de grupos que buscam celebrar em clima de descontração. Ele relata que, para atender à demanda crescente, o restaurante em que trabalha se preparou com antecedência: tanto para o almoço, quanto para o jantar, um planejamento comum entre os negócios do setor na capital para lidar com a alta demanda.

VEJA MAIS

image Saiba qual presente dar para cada signo neste Natal
Use os saberes celestes para acertar em cheio no presente repleto de significados e emoções neste fim de ano

image Qual a diferença entre peru, chester e tender? Saiba o que escolher para a Ceia de Natal
As principais divergências são de sabor, tempo de preparo e origem da carne

Para grupos que buscam maior privacidade, alguns restaurantes em Belém oferecem áreas exclusivas. Um exemplo é a unidade do Engenho no Pátio Belém, que dispõe de um espaço reservado para até 15 pessoas, uma opção valorizada por clientes corporativos e familiares.

Atendimento e Reservas

Mateus destaca que, apesar da alta movimentação típica do período, a qualidade do atendimento é uma preocupação constante dos estabelecimentos, que buscam equilibrar o fluxo com a satisfação do cliente. Ele observa que muitos clientes optam por reservas, que podem ser feitas por redes sociais, enquanto outros preferem a modalidade de chegada espontânea.

“Todos os dias recebemos grupos diferentes. Muitas vezes acontecem duas ou três comemorações ao mesmo tempo. São encontros de trabalho, celebrações entre amigos e diversas outras ocasiões que marcam este período”, afirma.

Oportunidades com contratações temporárias

Com o cenário típico de dezembro, o setor de bares e restaurantes em Belém intensifica a contratação de mão de obra temporária. A medida, adotada por diversos estabelecimentos, incluindo o Engenho, visa garantir agilidade e qualidade no atendimento à demanda elevada.

As contratações temporárias, segundo o gerente, também representam oportunidades para quem busca ingressar no mercado.

“É um período intenso, mas muito positivo. Muitos profissionais que entram como temporários acabam se destacando e conquistando vagas efetivas posteriormente”, finaliza.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Círio 2022: praticantes de religião de matriz africana fazem homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A homenagem ocorreu em Ananindeua, durante o traslado da imagem peregrina

07.10.22 12h57

PREVENÇÃO

Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

A revisão completa deve ser feita a cada seis meses ou a cada 5.000 km rodados

12.12.25 8h00

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

PROGRAMAÇÃO

Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

Espaço será fechado ao público para a preparação da COP 30, que acontece em novembro de 2025 em Belém. Entenda o motivo e saiba quando o parque deve reabrir

24.07.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda