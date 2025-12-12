Confraternizações de final de ano movimentam bares e restaurantes em Belém

Com a chegada de dezembro, as confraternizações de fim de ano começam a dominar a agenda de empresas e grupos de amigos, impulsionando o movimento nos bares e restaurantes de Belém. Diversos estabelecimentos da capital paraense já notam um aumento significativo na procura, uma tendência que deve se intensificar ainda mais nas próximas semanas.

Segundo o gerente Mateus Ribeiro , do restaurante Engenho , o mês iniciou com grande circulação de grupos que buscam celebrar em clima de descontração. Ele relata que, para atender à demanda crescente, o restaurante em que trabalha se preparou com antecedência: tanto para o almoço, quanto para o jantar, um planejamento comum entre os negócios do setor na capital para lidar com a alta demanda.

VEJA MAIS

Para grupos que buscam maior privacidade, alguns restaurantes em Belém oferecem áreas exclusivas. Um exemplo é a unidade do Engenho no Pátio Belém, que dispõe de um espaço reservado para até 15 pessoas, uma opção valorizada por clientes corporativos e familiares.

Atendimento e Reservas

Mateus destaca que, apesar da alta movimentação típica do período, a qualidade do atendimento é uma preocupação constante dos estabelecimentos, que buscam equilibrar o fluxo com a satisfação do cliente. Ele observa que muitos clientes optam por reservas, que podem ser feitas por redes sociais, enquanto outros preferem a modalidade de chegada espontânea.

“Todos os dias recebemos grupos diferentes. Muitas vezes acontecem duas ou três comemorações ao mesmo tempo. São encontros de trabalho, celebrações entre amigos e diversas outras ocasiões que marcam este período”, afirma.

Oportunidades com contratações temporárias

Com o cenário típico de dezembro, o setor de bares e restaurantes em Belém intensifica a contratação de mão de obra temporária. A medida, adotada por diversos estabelecimentos, incluindo o Engenho, visa garantir agilidade e qualidade no atendimento à demanda elevada.

As contratações temporárias, segundo o gerente, também representam oportunidades para quem busca ingressar no mercado.

“É um período intenso, mas muito positivo. Muitos profissionais que entram como temporários acabam se destacando e conquistando vagas efetivas posteriormente”, finaliza.