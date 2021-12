Confira o que abre e o que fecha no Feriado de Nossa Senhora da Conceição

O feriado nacional de Nossa Senhora da Conceição, comemorado na próxima quarta-feira (8), marca, para os católicos, a Festa da Imaculada Conceição e, para os membros de religiões de matriz africana, dias de Oxum e Iemanjá, dependendo da região e templo. De muita importância para o povo brasileiro, a data é marcada por várias alterações nos horários e esquemas de funcionamento de espaços públicos e privados.

Confira o que abre e o que fecha neste feriado:

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o feriado. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

Lojas e Centro Comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) comunicou que as lojas do comércio de Belém, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, poderão convocar os funcionários para o trabalho, neste feriado municipal do dia 8. A jornada de trabalho será de seis horas, com possibilidade de uma horas extra, sendo que esta deverá ser paga e não compensada, e com 15 minutos de intervalo para descanso e alimentação.

Lojas de Shopping Center - 11h às 21h.

Lojas de vias públicas - 8h às 18h.

Shoppings

Shopping Pátio Belém

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação: das 11h às 22h;

- Padaria: das 8h às 21h;

- Academia: das 9h às 15h;

- Cinema, conforme a programação.

Boulevard Shopping

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

- Restaurantes: das 11h às 00h

- Cinema, conforme a programação.

Castanheira Shopping

- Lojas: das 11h às 21h;

- Praça de Alimentação: das 11h às 22h;

- Academia, cinemas e parques funcionarão de acordo com a programação.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Pará confirmou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado.

Espaços de lazer e parques

Durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição, o Parque Estadual do Utinga, o Mangal das Garças e a Estação das Docas funcionarão normalmente, atuando, respectivamente, das 6h às 17h, das 8h às 18h e das 10h às 1h.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que seus equipamentos culturais funcionarão normalmente no feriado desta quarta-feira, 08 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição:

- Estação Cultural de Icoaraci: das 8h às 18h

- Theatro da Paz: aberto para visitação das 9h às 17h

- Sistema Integrado de Museus e Memoriais: aberto das 9h às 17h

- Parque da Residência: aberto das 9h às 17h

- Porto Futuro: aberto das 6h às 22h.

Para entrada e permanência em qualquer equipamento é obrigatória a comprovação da vacinação com duas doses, mediante apresentação da carteira de vacinação e RG, conforme Decreto Estadual n° 2.044/2021.

Órgãos estaduais

O expediente de órgãos estaduais tidos como não-essenciais será facultado durante a quarta-feira. As entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja interrompido.

Além disso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que todas as Estações Cidadania estarão fechadas durante o feriado.

A Fundação Hemopa comunicou que, em Belém, abrirá a sede e a unidade de coleta Castanheira, das 7h30 às 17h30. A unidade de coleta Pátio Belém não funcionará.

Os Hemocentros de Marabá e Castanhal vão abrir para a coleta de sangue em horário normal. O atendimento aos doadores será de 7h às 13h. Os Hemonúcleos de Altamira e Capanema também vão atender para coleta de sangue das 7h às 12h30. Já os municípios de Abaetetuba, Redenção, Santarém e Tucuruí não vão funcionar no feriado. Voltando ao atendimento normal na quinta-feira, dia 9. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 0800 280 8118.

Repartições municipais

Sendo o Dia de Nossa Senhora da Conceição um feriado nacional, a Prefeitura de Belém instaurou ponto facultativo neste dia. Assim, só funcionarão, em regime de escala, os órgãos tidos por essenciais à população, como os relativos à saúde, à segurança pública e às fiscalizações.

Vacina contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que neste feriado a vacinação contra a covid-19 só ocorrerá nos shoppings Boulevard e Grão Pará, das 10h às 22h.