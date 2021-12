Veja o que abre e fecha no feriado desta quarta-feira (8) em Santarém

Em virtude do feriado da padroeira da cidade de Santarém, Nossa Senhora da Conceição, nesta quarta-feira (8), acontecem algumas alterações no funcionamento de serviços e estabelecimentos no município.

Confira o que funciona no feriado:

Centro comercial

O Sindicato dos Lojistas de Santarém, localizado no oeste do Pará, informou que o centro comercial do município não vai funcionar durante o feriado, mas o atendimento de hoje será estendido até às 19h. O atendimento será retomado na quinta-feira (9).

Parque da Cidade

O Parque da Cidade estará aberto para visitantes no horário das 06h às 21h.

Serviços públicos

Os órgãos de administração do estado e município não terão expediente neste feriado.

Shoppings

Os shoppings Paraíso e Rio Tapajós vão funcionar em horário especial.

Rio Tapajós Shopping

Praça de alimentação: 12h às 22h

Lojas e Quiosques: 16h às 22h

Cinema: conforme programação

Playpark: 12h às 22h

Paraíso Shopping Center

Praça da Alimentação: 12h às 22h

Lojas e quiosques: 16h às 22h

Cinema: conforme programação

Acqua Park: 16h às 22h.

Agências bancárias

As agências bancárias não funcionarão nesta quarta-feira, mas funcionarão normalmente na quinta-feira.

Homenagens

Neste feriado de 8 de dezembro, acontece o encerramento das comemorações em homenagem à padroeira com o grande arraial, culminando em uma tradicional queima de fogos.

Na quinta-feira, voltarão a funcionar normalmente todos os órgãos e estabelecimentos que tiveram o atendimento ao público suspenso ou reduzido devido ao feriado.