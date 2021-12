Vai folgar no feriado? Confira os eventos que vão rolar na capital paraense

Nesta quarta-feira (8), é considerado feriado pela Lei Municipal 6.306/1967. Na a igreja católica, é dia de festejar Nossa Senhora da Imaculada Conceição, já nas religiões de matrizes africanas, a data é para celebrar o orixá africano Iemanjá, conhecida como a Rainha do Mar. Em virtude disso, a capital paraense terá uma agenda de eventos. Mas vale lembrar, que de acordo com o Governo do Pará, é necessário comprovar as duas doses da vacinação nos shows, casas noturnas e boates; cinemas, teatros, clubes, bares e afins; em eventos esportivos, amadores e profissionais; assim como em reuniões, eventos e festas, realizadas em espaços públicos ou privados.

DIA 07 DE DEZEMBRO

- Rock da Rainha “O baile”

Atrações: Viviane Batidão e DJ Elison

Hora: 21h

Local: Açaí Biruta - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha

Informações: 91 98156-0506

- #Rockisalive Because we’re not dead com karaokê

Atrações: Igor Mendes e Beto Penafort

Hora: 17h

Local: Studio Pub - R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos

- Pagode Secreto

Atrações: Alisson Muniz, Nosso Tom, I Love Pagode, DKS e Victor e João

Hora: 22h

Local: Docca - Tv. Benjamin Constant, 227 - Reduto

Informações: 91 98352-7014

- Manga Jambu

Atrações: Pagode das Meninas, DJ Rafa Brandão, Gabriel Xavier e Roguesi

Hora: 17h

Local: Manga Jambu - R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373, esquina com Almirante wandenkolk

Informações: 91 99240-4046

DIA 08 DE DEZEMBRO

- Concerto Amazônia Jazz Band

Atrações: Amazônia Jazz Band e Gigi Furtado

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz - Avenida Presidente Vargas, S/N

Informações: 91 4009-8750/8758 / 8759

- Churras do I Love

Atrações: I Love Pagode, Tamo Junto, Victor e João e DJ Spot

Hora: 17h

Local: Quintal 500 - R. Gaspar Viana, 500

Informações: 91 98352-7014

- Mangal das Garças

Alimentação das Iguanas no caminho para o farol; às 8h30; alimentação das Tartarugas e peixes no lago, às 9h00; passeio com a coruja Arya, às 9h; alimentação das aves no Viveiro das Aningas. às 11h30 (monitorado); alimentação das garças no Recanto da Curva, às 11h, 15h e 17h30; soltura das borboletas no Borboletário, às 10h e 16h (monitorado); apresentação das aves do Viveiro das Aningas, às 16h30; e passeio da coruja Olívia, às 17h.

Local: R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha Belém

Informações: 91 3344-0100.