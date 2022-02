Confira o calendário de vacinação contra a covid-19 na Grande Belém

A segunda-feira (7) contará com vacinação de crianças e adultos contra a covid-19 em municípios da Região Metropolitana de Belém. Doses de imunizantes serão aplicadas em Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Izabel do Pará. Em Belém, para aplicação da primeira e segunda dose da vacina, serão utilizados 67 pontos de imunização, das 9h às 17h, exceto os que funcionam nos shopping centers, onde o horário vai das 10h às 19h; na Faculdade Cosmopolita, que atende de 9h às 13h; e no shopping João Alfredo, aberto das 9h às 18h.

A Prefeitura orienta que para se vacinar, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. Quem tomou a segunda dose em outubro de 2021 já pode procurar os pontos para tomar a dose de reforço.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos também segue na capital em nove pontos específicos para atendimento deste público. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplica, atualmente, a primeira dose da vacina Coronavac para crianças nascidas de 2010 a 2016 (com 6 anos completos) e a primeira dose da Pfizer pediátrica para crianças nascidas de 2010 a 2017 (com 5 anos completos). No caso das crianças, o responsável legal deve apresentar CPF para registro. Caso o menino ou a menina tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.

Continua também a aplicação da quarta dose aos imunossuprimidos acima de 18 anos que já tomaram as três doses da vacina. É necessário ter tomado a terceira há, pelo menos, quatro meses. É preciso, também, apresentar RG, CPF, comprovante de residência, além de uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão. Este documento ficará retido no ponto de vacinação.

Ananindeua

No Município de Ananindeua, a vacinação seguirá até sexta (11). A primeira dose da Pfizer será aplicada em pessoas com cinco anos completos ou mais; a segunda dose Coronavac será destinada para pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose. Será aplicada a segunda dose da Astrazeneca em pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso. Já a terceira dose será para pessoas que tenham intervalo de quatro meses completos após a aplicação da segunda dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores, como informa a Prefeitura Municipal.

Os documentos necessários para a primeira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a segunda, terceira ou quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação. A continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses.

Locais de vacinação:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá.

Marituba

A vacinação em Marituba prosseguirá está programada para esta semana toda, abrangendo crianças (de 5 a 11 anos), jovens e adultos com ou sem comorbidades em oito Unidades Básicas de Saúde e o Centro Especializado em Reabilitação (CER III). A Prefeitura Municipal orienta que para se vacinar é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de residência de Marituba. Em caso de criança é importante que ela esteja acompanhada por um responsável.

De segunda (7) à sexta-feira (11), a vacinação pediátrica contará com: primeira dose - crianças com 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade, no

Centro Especializado em Reabilitação (CER III), na rodovia BR 316, KM 12, das 8h às 12h e 13h às 22h.

A vacinação para jovens e adultos abrange: primeira dose para pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; segunda dose: para quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de janeiro de 2022; terceira dose ou dose de reforço: para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose; terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose; quarta dose: para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses. Os locais de vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Marituba.

Santa Izabel

A partir das 8 horas e até as 12 horas desta segunda-feira (7), a população do Município de Santa Izabel do Pará vai dispor do serviço de vacinação contra a covid-19, organizado pela Prefeitura Municipal. O serviço será prestado nas unidades de Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí (Escola Marilete Ferreira) e São Raimundo.

A primeira dose será aplicada no público geral de 12 anos de idade ou mais; a segunda dose Pfizer, Coronavac e Astrazeneca será encaminhada para todos os que estão no período e a teceira dose (reforço), para maiores de 18 anos, com quatro meses da segunda dose. A segunda dose da Janssen, será aplicada às sextas, no turno da manhã, somente no Jardim das Acácias. Para se vacinar, é preciso levar os documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovanete de Residência.