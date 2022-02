Ananindeua define vacinação contra covid-19, de segunda (7) a sexta (11)

No Município de Ananindeua, a vacinação contra a covid-19 terá programação a partir desta segunda-feira (7) e seguirá até sexta (11). A primeira dose da Pfizer será aplicada em pessoas com cinco anos completos ou mais; a segunda dose Coronavac será destinada para pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose.

Será aplicada também a segunda dose da Astrazeneca em pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso. Já a terceira dose será para pessoas que tenham intervalo de quatro meses completos após a aplicação da segunda dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores, como informa a Prefeitura Municipal.

Os documentos necessários para a primeira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a segunda, terceira ou quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação. A continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá.

Atendimento 24 horas

Unidade de Urgência e Emergência do Paar - Endereço: Conjunto Paar, Av. Rio Solimões. Coqueiro;

Unidade de Urgência e Emergência do Jaderlândia - Endereço: Conjunto Jaderlândia, Rua G;

Unidade de Urgência e Emergência de Águas Lindas - Endereço: Rua Oswaldo Cruz, s/n. (rua principal) Anexo à Policlínica;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova, Distrito Industrial - Endereço: Primeira Rua Rural, n º 02;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Helder Câmara, Cidade Nova - Endereço: cidade nova 2, WE 16. s/n;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella, Aurá - Endereço: Rua Zumbi dos Palmares, s/n;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg, Icuí - Endereço: Estrada do Icuí, nº 895;

Unidade de Urgência e Emergência do PAAR - Endereço: Conjunto PAAR, Avenida Rio Solimões, Coqueiro.

Atendimento (Segunda a Sexta-feira) – 08h as 12h.

- Estacionamento do Ginásio de Esportes Dr. Almir Gabriel (Abacatão)

Endereço: Av. Arterial 5-B, 181 – Cidade Nova