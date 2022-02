Santa Izabel tem vacinação contra a covid-19 nesta segunda (7); confira os pontos de imunização

A partir das 8 horas e até as 12 horas desta segunda-feira (7), a população do Município de Santa Izabel do Pará vai dispor do serviço de vacinação contra a covid-19, organizado pela Prefeitura Municipal. O serviço será prestado nas unidades de Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí (Escola Marilete Ferreira) e São Raimundo.

A primeira dose será aplicada no público geral de 12 anos de idade ou mais; a segunda dose Pfizer, Coronavac e Astrazeneca será encaminhada para todos os que estão no período e a teceira dose (reforço), para maiores de 18 anos, com quatro meses da segunda dose. A segunda dose da Janssen, será aplicada às sextas, no turno da manhã, somente no Jardim das Acácias.

Para se vacinar, é preciso levar os documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.