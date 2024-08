Confira as dicas para viajar com segurança, de carro e moto, neste feriadão

Por causa do feriado de Adesão do Pará à Independência, celebrado nesta quinta-feira (15), muita gente vai pegar a estrada em carros particulares e em motos. Mas, para garantir a segurança da viagem, evitando acidentes e outros imprevistos, é importante fazer a revisão desses veículos.

Bruno da Silva Duarte é encarregado da oficina de uma loja que realiza serviços em veículos, no bairro do Marco, em Belém, e destaca a importância de fazer a revisão dos itens básicos de segurança dos automóveis. “A princípio, o freio do veículo, o alinhamento, o balanceamento. A suspensão também, que é um dos itens críticos também”, disse.

Bruno da Silva Duarte (ao centro): "É mais barato a manutenção preventiva do que a manutenção corretiva" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Ele também citou o óleo do motor, o óleo do freio e a água do sistema de arrefecimento do motor. É importante fazer a revisão desses itens para garantir a segurança da viagem e, também, o bem-estar do motorista e das pessoas que estão ao redor. Há, ainda, a questão dos custos. “Porque eu, mantendo esses itens de segurança correto, eu evito problemas. Evito, assim, possíveis manutenções que vão fazer com que você gaste um pouco mais”, explicou Bruno.

Ele sugere que a revisão do carro seja feita não apenas na época de viajar, mas pelo menos duas vezes por ano. “Temos que levar em consideração que, em Belém, temos um clima mais quente. Aí, meia hora depois, tem a chuva. Isso pode provocar também um desgaste a mais de algumas peças dos veículos”, disse. Dependendo do veículo, e do serviço que será feito, a revisão básica sai entre R$ 300 e R$ 350. “É mais barato a manutenção preventiva do que a manutenção corretiva”, afirmou.

Mecânico João Guedes: "Colocar água de torneira é um problema gravíssimo, pois acarreta ferrugem no sistema” (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Cuidados evitam superaquecimento de carros na estrada

O mecânico João Guedes é dono de uma oficina na travessa Mauriti, no bairro da Pedreira. Ele acrescenta ser importante cuidar das luzes do veículo, principalmente se a viagem for à noite. João disse que conserta veículos com problemas nos freios. O mecânico afirmou que, em julho, muitos veículos superaqueceram na estrada. “E um dos motivos que eu peguei mais frequente aqui são problemas de ferrugem no sistema de arrefecimento”, disse.

“Isso ocorreu porque os motoristas não utilizaram ou não trocaram o fluido de aditivo correto para esse veículo E, principalmente, pessoas que completaram a água ou colocaram somente água de torneira no sistema de arrefecimento do motor (responsável por manter a temperatura ideal do veículo)”, disse. “Colocar água de torneira é um problema gravíssimo, pois acarreta ferrugem no sistema”, disse. Esse problema poderia ter sido evitado com o uso de um aditivo correto.

Klayton Ferreira é mecânico de motos. "É preciso verificar pneus, kit de transmissão e pastilha de freio", disse (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Klayton Ferreira é mecânico de motos e trabalha em uma oficina também na travessa Mauriti, na Pedreira. Ele disse que é preciso verificar pneus, kit de transmissão, pastilha de freio, acelerador e freios desses veículos. “E lubrificação em geral. Precisa sempre lubrificar para não ter surpresa no meio da estrada”, afirmou.

Ele também falou sobre os riscos de não se fazer essa manutenção antes de viajar. “Uma corrente que quebra na estrada pode travar a roda traseira. E, em uma emergência, o freio não funciona por falta de uma partilha. Isso pode causar vários riscos”, disse. Ele afirmou que o ideal é que a revisão seja feita a cada 6 mil quilômetros. “Se for trocar kit, partilha, pneus, tudo, vai gastar uns R$ 500. Mas, se for só revisão básica, só verificação de alguns itens, talvez gaste uns R$ 250 reais. Mas, no mínimo, tem que fazer uma revisão básica: partilha, kit de transmissão e troca de óleo. No mínimo tem que fazer isso”, disse.

Dicas de segurança:

Veículos

Pneus

Alinhamento

Balanceamento

Sistema de freios e sistema de amortecedores

Luzes do veículo (farol, pisca-pisca, luz de freio e luz de alerta);

No motor, deve ser checado o óleo, a refrigeração (nível de água nesse setor), checagem do eletroventilador (para evitar que o veículo aqueça);

Deve-se checar correias do motor, do ar-condicionado e do alternador;

Motos:

Verificar pneus

Kit de transmissão

Partilha de freio, acelerador e freios.

E lubrificação em geral