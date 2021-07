Confira dicas para viajar de carro com tranquilidade no veraneio

Qual é a sua primeira ação para aproveitar um dos finais de semana ensolarados de julho, em plena temporada de férias escolares? Se possui carro próprio, a revisão geral do veículo é a resposta. Tudo pelo fato de que se o veículo não estiver devidamente checado, com todos os pormenores em dia, a viagem de férias pode ser uma tremenda dor de cabeça. Assim, vale a pena conferir as dicas de quem entende do riscado.

É o caso de Luís Fernando Souza, que atua há 25 anos em oficina mecânica. Ele destaca que o investimento em uma revisão geral do carro, dependendo da quilometragem do veículo, basicamente, varia entre R$ 600 até R$ 4 mil.

Quem também repassa dicas para quem vai pegar a estrada neste mês é o professor Francisco Capuzzo, do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Pitágoras Marabá e engenheiro mecânico. Para o professor Capuzzo, é essencial que o carro passe por uma manutenção preventiva, por meio de revisão completa envolvendo o óleo do motor e fluidos de freio, calibragem dos pneus e seu estado de conservação e funcionamento do sistema elétrico, faróis, lanternas e setas. Outros itens importantes são o nível de combustível e a condição de uso do extintor de incêndio.

Confira as dicas para quem viaja no veraneio

- Faça um check-up das luzes do veículo, envolvendo farol, pisca-pisca, luz de freio e luz de alerta;

- Não deixe o carro ligado quando parado, para evitar gasto desnecessário de combustível, considerando-se o tamanho do motor e uso do ar-condicionado;

- Melhor aerodinâmica do veículo contribui para economia de combustível; vale a pena manter janelas fechadas e retirar bagageiro quando não em uso para não diminuir aerodinâmica do carro;

- Calibração incorreta dos pneus significa aumento de atrito no solo e maior consumo de combustível;

- Filtro de ar sujo diminui o fluxo de ar para o motor, o que prejudica a mistura de ar e combustível ideal para o bom rendimento do motor;

- Deve-se utilizar dispositivos elétricos no veículo somente pelo tempo estritamente necessário, porque o aumento da corrente elétrica implica em maior consumo de combustível;

- É importante ter atenção à parte de segurança nos pneus (calibragem, balanceamento e alinhamento), sistema de freios e sistema de amortecedores;

- No motor, deve ser checado o óleo, a refrigeração (nível de água nesse setor), checagem do eletroventilador (para evitar que o veículo aqueça);

- Deve-se checar correias do motor, do ar-condicionado e do alternador;

- Deve-se verificar se os documentos, tributos e obrigações do veículo (IPVA, multas e habilitação) estão em dia, e ainda traçar um roteiro antecipadamente e checar as condições do tempo antes da partida para as praias;

- Se tiver facilidade para dirigir de dia evite dirigir à noite; o sono e o cansaço estão entre os maiores causadores de acidentes;

- As crianças devem viajar no banco de trás em cadeirinhas ou dispositivo compatível com sua idade e altura;

- Já os animais domésticos devem seguir viagem em casinhas específicas no banco traseiro, com a ajuda do cinto de segurança;

- Os passageiros devem utilizar cinto de segurança, dispor de kit de primeiros socorros e vala sempre contar com uma lanterna, ferramentas e fusíveis de reserva;

- Para economizar combustível, é bom ter um carro econômico e ter boas práticas de direção, manutenção adequada do veículo, evitar excesso de peso.