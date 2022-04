Confira a programação deste Domingo de Ramos nas paróquias

Este domingo (10) é dia de se levar ramos (palmas) ou recebê-los nas paróquias, a fim de participar da abertura da Semana Santa que lembra a Paixão de Jesus Cristo. Jesus quer dizer “Deus Salva”, ou seja, ele veio para mostrar o caminho da salvação, do aperfeiçoamento dos seres humanos, da necessidade do amor entre todos. Por isso, o Domingo de Ramos não apenas é o começo daquele que é considerado o momento maior da Igreja Católica, a Páscoa (Ressurreição) de Jesus, mas também funciona como o convite para que os cristãos ratifiquem o sentimento de pertença aos ensinamentos de Cristo, como ressalta o cônego Vladian Alves, pároco da Santíssima Trindade. Nesse clima de religiosidade reforçado pela possibilidade de as pessoas participarem da Semana Santa de forma presencial, após alterações em 2020 e 2021, deverá ser intensa a movimentação nas igrejas ao longo do dia.

Neste domingo, será realizada a Coleta da Solidariedade, ação da Igreja Católica do Brasil, como parte da Campanha da Fraternidade 2022. Os recursos arrecadados serão destinados aos projetos de Educação nas paróquias da Arquidiocese de Belém.O Domingo de Ramos será celebrado em todas as paróquias de Belém. Na Catedral, a programação começará às 8h30, com a Bênção e Procissão dos Ramos, envolvendo a saída da Igreja Santo Alexandre para a Catedral Metropolitana. Lá, será celebrada a Santa Missa pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

Cônego Vladian: palma representa a paz que se quer para o mundo (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Ramos simbolizam a humildade

A bênção dos ramos remonta aos primórdios da Igreja. Nas celebrações nas cidades, são utilizados ramos de palmeiras, por terem sido usados naquela ocasião narrada na passagem bíblica em Mateus 21.

A palma indica o martírio dos cristãos e a paz, como frisa o cônego. No contexto de confrontos bélicos, “cada fiel que levar a palma, na perspectiva cristã, como Cristo verdadeiro, aquele que dá a paz, a Páscoa, que o dom da paz, cada um vai levar para casa esse desejo de construir em casa, nas suas famílias, no mundo, no seu trabalho, esta paz tão almejada entre nós”, como diz o cônego Vladian.

Criseida e Antônio Pereira: fé exposta na renovação dos ramos (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Dona Criseida Pereira, professora aposentada, e o marido dela Antônio Suedy Pereira, engenheiro mecânico, moradores do bairro do Marco, consideram que o Domingo de Ramos dá início a ”essa semana importante da nossa Igreja”. O casal participará da celebração religiosa na Igreja da Paróquia Santa Cruz, no mesmo bairro. Criseida e Antônio mantêm os ramos na frente da casa, e, hoje, levarão novos ramos para serem abençoados e colocados no lar. “A Semana Santa indica que “Jesus venceu a morte, está vivo e presente em nossas vidas”, enfatiza Criseida.

Essa chegada de Jesus a Jerusalém, montado em um pequeno jumento, cumpre a profecia de que o Rei seguiria, de forma humilde, ao encontro de seu povo, reforçando a humildade que deve predominar entre as pessoas. O caminho de Jesus foi, então, ornamentado com mantos e ramos de árvores. “A palma sempre na Igreja foi na iconografia, na arte sacra utilizada também depois como lembrança do martírio. Alguns santos mártires têm na sua imagem, nas suas mãos essa palma”, observa o cônego.

Os fiéis levam os ramos para seus lares. Esse símbolo de fé é colocado na porta de casa ou em um oratório como lembrança da participação da pessoas na celebração, no rito, “como também um sinal de pertença a Cristo, como pedido também de bênção para aquele lar que participou desse momento de fé”, como pontua o cônego Vladian. Após algum tempo, os ramos são queimados para serem utilizados na Missa da Cinzas, na Quarta-Feira de Cinzas, na abertura da Quaresma, de preparação à Páscoa do Senhor.

Cada uma das 99 paróquias da Arquidiocese de Belém organizou sua programação para este Domingo de Ramos. Paroquianos da Santíssima Trindade se concentrarão às 7h30 na frente da antiga Igreja do Rosário, de onde, após a Proclamação do Evangelho e a Bênção dos Ramos, sairá uma procissão até a Igreja Matriz da Trindade, para a missa principal, além das missas em outros horários do dia.

Domingo de Ramos dá início à Semana Santa (Sandro Barbosa Arquidiocese de Belem)

Proclamação de fé

Ao longo da Semana Santa, os fiéis proclamam a sua fé. “Nós processamos a fé e acreditamos que Jesus, aquele homem histórico, Jesus, o próprio nome significa “Deus salva”, é verdadeiramente Deus, Deus que assumiu a nossa humanidade, para elevar esta humanidade a uma alta dignidade”, assinala o cônego.

Jesus não poderia contradizer a condição de Filho de Deus; então sua Paixão funcionou como um ato de entrega, de obediência a Deus.A Eucaristia, instituída por Jesus no último momento com os apóstolos, revela a presença dele entre os cristãos. “Todos nós, pelo Batismo, somos inseridos em toda essa realidade do Mistério Pascal de Cristo”, salienta o cônego Vladian.

Ele chama a atenção que Jesus Cristo passou pela morte. E a morte, frisou, como se sabe pela Teologia, pelo entendimento da fé, é a consequência mais eloquente do pecado, “só que agora essa passagem é iluminada, é sustentada pelo próprio Cristo que também morreu, mas ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, como nós dizemos, vã seria a nossa fé”.

Evangélicos celebram o Domingo de Ramos?

O pastor Philipe Câmara, do Templo Central da Assembleia de Deus Belém, ressalta que o Domingo de Ramos marca a entrada triunfal de Jerusalém, e “daqui para a frente a gente vai ver uma série de acontecimentos, a última semana de Jesus, e muito do que nós pregamos, vivemos e aprendemos da Bíblia, da vida de Jesus, aconteceu nessa última semana; então, o significado dela bíblico é importantíssimo”.

Os evangélicos não enfatizam o Domingo de Ramos nem a Semana Santa, como explica o pastor Philipe Câmara. “A gente transmite para nossa comunidade que a Páscoa e o sentido dela se vive todo dia. Mas, sem dúvida, que essa semana é uma semana marcante para a gente. Então, como é que nós celebramos? Engajando a Igreja no significado da Páscoa, com musicais, espetáculos”, pontua o pastor.

“A nossa Igreja em Belém é muito conhecida por realizar grandes produções; nós vamos ter na sexta-feira (15) à noite, um musical lá no Templo Central e no domingo de Páscoa nós vamos ter dois outros musicais, completamente diferentes, envolvendo a Igreja toda, um às 17h30 e o outro às 19 horas, contando a história, vivendo a história”, destaca o pastor. Durante o período, nos templos aborda-se a mensagem da Páscoa de ressurreição de Jesus, “de esperança e de vida”.

Confira a programação nas paróquias de Belém:

· Catedral Metropolitana

