Conexão 80 estreia na Liberal FM com música e reflexões sobre envelhecimento

Com duração de uma hora, o Conexão 80 vai ao ar toda sexta-feira, das 20h às 21h. (Foto Igor Mota)

Nesta sexta-feira (17), às 20h, estreia na programação da Rádio Liberal FM o programa "Conexão 80", sob o comando de Ney Messias, diretor de Entretenimento de Rádio Web do Grupo Liberal. A proposta da atração vai além da música: une nostalgia com informação, ao trazer à tona temas essenciais sobre longevidade, envelhecimento saudável e combate ao etarismo.

Com uma trilha sonora totalmente dedicada aos sucessos dos anos 1980, o programa é voltado especialmente para o público que viveu sua juventude nessa década e hoje busca viver a maturidade com saúde, propósito e vitalidade. Segundo Ney Messias, a escolha da década é intencional. “Nos anos 80, eu tinha pouco mais de vinte anos. Hoje, aos 64, quero mostrar que a vida não acaba aos 60, pelo contrário, ela pode recomeçar com mais consciência e energia”.

Além das músicas, o Conexão 80 trará, a cada edição, orientações práticas e reflexões sobre pilares fundamentais para um envelhecimento ativo: alimentação saudável, atividade física, gestão do estresse e manutenção da autonomia. O objetivo, segundo o apresentador, é oferecer aos ouvintes ferramentas para fortalecer sua chamada "reserva funcional", termo que define a capacidade física, emocional e social que permite uma vida plena na velhice.

Ana de Sá, diretora comercial do Grupo Cynthia Charone, referência em longevidade na região Norte, acredita que o programa é uma oportunidade de educação social: “Nós conquistamos a longevidade, mas nossas cidades, políticas públicas e até nossa cultura ainda não estão preparadas para acolher esse novo envelhecer. Precisamos pensar em calçadas seguras, praças vivas, transporte acessível e uma vida cultural ativa para todos”.

Ana também destaca a importância de repensar a maneira como a sociedade vê o envelhecimento: “Não é uma fase de declínio, mas de potência. Precisamos parar de pensar o envelhecimento como algo que acontece com os outros e começar a cuidar do nosso próprio processo de envelhecer”.

O programa não terá quadros fixos, mas, em cada edição, abordará diferentes aspectos da vida na maturidade, com espaço para a participação dos ouvintes, que poderão enviar dúvidas e sugestões. A proposta é interativa e dinâmica, sempre com foco em construir uma nova narrativa sobre a terceira idade.

Com duração de uma hora, o Conexão 80 vai ao ar toda sexta-feira, das 20h às 21h, horário em que muitos ouvintes estão em casa ou no trânsito, sintonizados na programação da Liberal FM. “Queremos ser companhia, mas também provocar reflexão. Respeitar o envelhecimento é essencial, e mostrar que a vida continua com significado e vitalidade é o nosso propósito”, finaliza Ney Messias.

