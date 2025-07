A batida envolvente do tecnomelody e a força das aparelhagens vão ganhar um novo espaço no rádio, e também nas casas dos paraenses ou onde eles estiverem. A partir da próxima segunda-feira (07/07), a aparelhagem Carabao - O Furioso do Marajó estreia o programa “Liberô Carabao”, na Rádio Liberal FM (97.5 MHz), de segunda a sexta, das 18h às 19h, em uma iniciativa que celebra a cultura popular do Estado e leva o som potente dos bailes diretamente para o dia-a-dia dos ouvintes, com um programa que promete transformar o início da noite.

Transmitido ao vivo diretamente dos estúdios do Grupo Liberal em Belém, o programa também será veiculado em Castanhal (94.1), Cametá (90.9) e Soure (103.3), além de estar disponível para o mundo inteiro por meio do aplicativo Liberal Rádios.

Sob o comando dos DJs Tom Máximo e André Máximo, o programa promete uma experiência imersiva entre os brega marcante, sofrência, arrocha, forró e hits internacionais em versões com a cara do Pará. A proposta do programa, segundo os DJs, é reproduzir na rádio o mesmo entusiasmo das festas, mas agora, de forma acessível e interativa.

Batida das aparelhagens ganha espaço diário na Liberal FM com estreia do 'Liberô Carabao' Dj's Tom e André Máximo (Carmem Helena / O Liberal)

Para Tom Máximo, a estreia do programa marca também um momento especial e é muito aguardado pela dupla. “A expectativa é enorme, cheia de entusiasmo. Levar o som da nossa aparelhagem para a rádio é abrir uma nova janela para o nosso trabalho, alcançar quem ainda não teve a chance de estar em uma festa, e transformar isso em uma experiência sonora diária”, afirmou.

DJ Tom Máximo, dono da aparelhagem Carabao (Carmem Helena /O Liberal)

Ele destaca que a apresentação, que será dividida com André, seu filho, formando uma dupla com muita sintonia. “Temos uma troca muito rica, que são gerações diferentes, mas que se completam. Cada um traz sua vivência, sua batida, e essa mistura vai dar o tom do programa. A ideia é trazer também convidados especiais para somar nessa festa que agora vai invadir as ondas do rádio”, completou.

O produtor cultural e DJ André Máximo (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo ele, a audiência também terá forte participação, e poderá sugerir músicas e participar de quadros especiais como o “Na Batida do Público”, com setlists criados a partir dos pedidos dos ouvintes, enviados via Instagram e WhatsApp. “A gente quer manter viva a conexão com quem acompanha o som do Carabao. O público vai ter voz e participação ativa no programa”, destacou Tom.

Uma nova fase na Liberal FM

A chegada do Carabao à programação marca um novo momento da Rádio Liberal FM, que aposta no fortalecimento da música paraense. O diretor do Sistema Liberal de Rádios, Abner Luiz, destacou que a chegada do programa representa a união de duas expressões fortes da cultura paraense: a aparelhagem e a Rádio Liberal FM.

Ele explicou que a ideia é ampliar o alcance da aparelhagem Carabao, levando a “vibe da festa” para além dos eventos, permitindo que o público acompanhe a energia do som também no rádio, durante toda a semana.

Segundo Abner, o programa reforça o compromisso da emissora com a valorização da cultura local. “A gente consegue ser popular e entregar qualidade do que é a música paraense, do que é o Carabao e a tradição da aparelhagem”, afirmou. Ele também ressaltou que a programação da rádio é construída com base na escuta ativa ao público, com 90% das músicas tocadas sendo pedidos pelos próprios ouvintes.

Com uma proposta de convergência digital, os conteúdos do programa também estarão disponíveis nas redes sociais do Grupo Liberal, com cortes e bastidores. A ideia é ampliar o alcance e manter o público conectado com a experiência oferecida pela aparelhagem.

“Todos os conteúdos pensados agora são pensados para convergência. Quem não conseguir acompanhar ao vivo vai poder ver nas redes sociais, comentar, pedir música e interagir em tempo real com os DJs”, afirmou Ney Messias, diretor de entretenimento e web rádio do Grupo Liberal.

Ney explica que o programa foi pensado como uma extensão do projeto “Vitrine Liberal”, que já ocupava o mesmo horário com flashbacks. "O Carabao é, talvez, o maior símbolo do flashback paraense. Decidimos abrir uma hora de programação para esse repertório, que dialoga com a raiz da aparelhagem e o gosto popular. A ideia é transformar essa hora em uma verdadeira experiência dentro da casa do ouvinte", disse.

Música que toca o coração

Segundo Edmilson Mota, coordenador de programação do Sistema Liberal de Rádios, a faixa horária escolhida foi pensada justamente para oferecer um momento de leveza e celebração ao fim do expediente, com músicas que resgatam memórias afetivas e traduzem o sentimento do povo paraense.

“É um programa ao vivo, com saudade, brega marcante, arrocha. É uma demanda antiga do público e agora teremos esse espaço fixo. O Carabao tem um público fiel, de várias idades, que vai se sentir em casa com essa proposta”, observou.

SERVIÇO

Programa “Liberô Carabao”

Estreia: Segunda-feira, 7 de julho;

Horário: De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h;

Transmissão ao vivo pela Rádio Liberal FM (97.5 MHz – Belém);

Frequências em rede: Castanhal: 94.1 FM; Cametá: 90.9 FM; Soure: 103.3 FM.