Carabao comemora três anos com festa beneficente e mais de cinco mil pessoas em Belém

A aparelhagem Carabao O Furioso do Marajó comemorou, neste sábado (7), três anos de atividades com uma grande festa realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém. O evento contou com a presença de mais de cinco mil pessoas e teve caráter beneficente. O ingresso pôde ser trocado antecipadamente por um quilo de alimento não perecível. A festa de aniversário aconteceu na mesma semana em que Belém foi oficialmente reconhecida como a capital mundial do brega pela ONU Turismo.

A celebração contou com o apoio da Prefeitura de Belém e reuniu atrações como as bandas Quero + e Fruto Sensual. Os DJs Tom Máximo e Silvinho do Carabao, responsáveis por comandar a aparelhagem, animaram o público com o tradicional som potente e visual impactante que tornaram o Carabao uma referência na região Norte.

A festa reuniu mais de cinco mil pessoas em Belém. (Divulgação)

“Hoje estamos completando três anos de muitas emoções. Três anos de existência e sucesso do Carabao. É um sucesso graças a Deus e graças a vocês que têm a confiança em nossos DJs e têm a confiança do nosso carinho. É um dia muito especial para a nossa empresa”, declarou o DJ Tom Máximo nas redes sociais.

Além da comemoração, a proposta solidária foi destaque na organização da festa. “Ajudando outras pessoas e outras famílias. Quando a gente sentou para organizar o aniversário do Carabao, a gente resolveu fazer uma festa beneficente. Uma festa para ajudar as pessoas carentes, que necessitam de um prato de comida, de um alimento na sua mesa. Logo no começo da minha carreira, eu também já passei algumas necessidades na minha vida”, relembrou o DJ.

Aparelhagem Carabao é sucesso nacional. (Divulgação)

Destaque nacional

O Carabao vem ganhando destaque nacional e recentemente foi elogiado pelo cantor Xand Avião durante um show em Bragança, no Pará. “Sou fã da aparelhagem Carabao e da cachaça de jambu”, disse o artista, arrancando aplausos do público e manifestando o desejo de conhecer a aparelhagem.