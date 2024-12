Condomínio Cristo Rei inicia obra de reconstrução das sacadas que desabaram em 2023

O Edifício Cristo Rei começou o trabalho para reconstrução das 13 sacadas que desabaram no dia 13 de maio de 2023. As sacadas entraram em colapso uma após a outra do lado direito do prédio, localizado na rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém. O condomínio deu entrada no processo de licenciamento da obra há dois meses, no Departamento de Análises de Aprovação de Projetos (Deaf), da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

A Seurb analisou o projeto e emitiu um alvará autorizando a recomposição das sacadas. O técnico da obra do prédio é o responsável pela execução e acompanhamento da obra. O prédio já está com estruturas montadas e trabalhadores nos dois primeiros andares.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal esteve no local e solicitou uma entrevista com o síndico do edifício, mas ninguém retornou o pedido. A reportagem também ligou para os números das empresas responsáveis que constam nas placas obrigatórias, mas ninguém atendeu. Os moradores do edifício também se negaram a conversar sobre a construção.

VEJA MAIS

Relembre o desabamento

No dia 13 de maio de 2023, as 13 sacadas do Edifício Cristo Rei entraram em colapso desabando uma após a outra. Apesar da tragédia ninguém ficou ferido na ocasião. A situação obrigou moradores do prédio a saírem de casa e vizinhos ficaram com muito medo do que poderia ocorrer.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) inspecionou o local para verificar a regularidade de uma obra que acontecei no último pavimento do prédio.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) divulgou um laudo no dia 20 de julho de 2023, sobre o acidente, elaborado pelo Núcleo de Engenharia Aplicada (NEA). O documento foi entregue à Polícia Civil (PC). A análise técnica realizada pelos peritos revelou uma combinação de falhas, originadas inicialmente por falhas na construção das sacadas.

A perícia apontou como causas para o desabamento das sacadas as falhas de execução de obra, o que é comumente chamado de “vícios construtivos”, que somadas às falhas de manutenção preventiva foram determinantes para o desabamento.