Edifício Cristo Rei: falhas na construção e manutenção favoreceram queda das sacadas, diz laudo

O laudo da Polícia Científica do Pará (Pcepa) sobre desabamento de 13 sacadas do Edifício Cristo Rei foi divulgado nesta quinta-feira (20). O perito criminal José Alberto Sá do Núcleo de Engenharia Aplicada (NEA), da Pcepa, foi um dos responsáveis pela elaboração do trabalho pericial. Ele disse, durante coletiva de imprensa no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Mangueirão, em Belém, que a falha na construção e a falta de manutenção preventiva das sacadas foram determinantes para que o acidente acontecesse.

O caso ocorreu no dia 13 de maio deste ano, em um prédio localizado na rua dos Mundurucus, entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro, bairro da Cremação. As sacadas caíram de uma única vez, em “efeito dominó”. Ninguém se feriu, mas o susto da queda atingiu moradores do imóvel e os demais belenenses. Desde então, mais de dois meses após o desabamento, as pessoas que moravam no edifício não retornaram às suas casas.

“Nossa análise apontou como causas para o desabamento das 13 sacadas do Edifício Cristo Rei, as falhas de execução de obra, os chamados ‘vícios construtivos’, que somadas às falhas de manutenção preventiva foram determinantes para o desabamento das sacadas”, explicou o engenheiro e perito criminal José Alberto Sá.

“As sacadas do Edifício Cristo Rei foram idealizadas numa configuração estrutural muito semelhante à de uma marquise. Nós não temos vigas engatadas dando apoio a essas lajes das sacadas. O que nós tínhamos era apenas a projeção da própria laje do piso dos apartamentos em balanço, associada também à parede de concreto armado que dava um fechamento. Só que, o que nós percebemos enquanto vestígios, identificamos anomalias construtivas que não são justificadas. Como por exemplo, contrapisos que variavam entre 14 a 18 centímetros para uma laje que só tem, apenas, 12 centímetros. E ainda recebendo depois uma camada de peso do revestimento”, acrescentou o perito.

José Alberto Sá esclareceu ainda que a região da sacada da cobertura do prédio (do lado direito) “estava completamente oxidada”. “Com o colapso dessa estrutura, todas as outras sacadas abaixo que, afirmo, estavam com problemas patológicos, elas também vêm a desabar. Isso explica o fato de eu ter 13 sacadas, ao mesmo tempo, desabadas”, reiterou.

Segundo ele, as falhas de execução da obra resultaram em fissuras e trincas para que a laje de concreto armado de todas as sacadas do Cristo Rei, desde que foram construídas, permitiram o surgimento de corrosões nas armaduras de aço, os componentes estruturais de uma edificação.

Quanto às sacadas que não desabaram, o perito pontuou que já tinham anormalidades, antes mesmo das outras caírem. “Os vestígios são claros, nós temos recuperações paliativas em que você tem verdadeiros deslocamentos dessas paredes laterais das sacadas. E, inclusive, a sacada do apartamento 1001, temos a condição de quatro centímetros. Então a parede já estava deslocada. (...) Aquela parede de concreto se algum dia teve uma finalidade, ela não tem mais finalidade nenhuma, ela só está funcionando de peso ”, comentou.