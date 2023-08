Edifício Cristo Rei: sacadas remanescentes recebem reforço estrutural em Belém

As 13 sacadas restantes do Edifício Cristo Rei, localizado no bairro da Cremação, em Belém, ganharam um reforço. O prédio continua interditado. Até a última atualização desta matéria, a redação integrada de O Liberal não recebeu informações sobre quando a nova estrutura de sustentação foi colocada.

No dia 20 do mês passado, a Polícia Científica do Pará (Pcepa) divulgou o laudo da queda das outras 13 sacadas, que aconteceu em maio deste ano, e apontou que o acidente ocorreu por falha na construção e a falta de manutenção preventiva. No próximo domingo (13), o caso completa três meses. Ninguém se feriu.

Durante a coletiva, em 20 de julho, o perito criminal José Alberto Sá do Núcleo de Engenharia Aplicada (NEA), da Pcepa, que foi um dos responsáveis pela elaboração do trabalho pericial, disse que as sacadas que, recentemente, receberam o reforço estrutural, já tinham anormalidades, antes mesmo das outras caírem. Por conta disso, elas correm o risco de desabarem.

Segundo ele, as falhas de execução da obra resultaram em fissuras e trincas para que a laje de concreto armado de todas as sacadas do Cristo Rei, desde que foram construídas, permitiram o surgimento de corrosões nas armaduras de aço, os componentes estruturais de uma edificação.