Complexo Porto Futuro expande funcionamento em Belém; confira novos horários
Os espaços iniciam as atividades às 10h e encerram entre 22h e 1h, conforme o dia da semana
O Complexo Porto Futuro, em Belém, passa a funcionar em horário ampliado, a partir desta quarta-feira (17). Os espaços iniciam as atividades às 10h, de segunda-feira a domingo, e encerram entre 22h e 1h, conforme o dia da semana. O complexo abrange Porto Gastronômico, Caixa Cultural, Parque de Bioeconomia, Museu das Amazônias, orla e áreas de convivência.
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Todas as áreas do Porto Futuro abrem diariamente, exceto o Armazém 4 (Porto Gastronômico), que permanece fechado às quartas-feiras. Nesse dia, o acesso do público aos demais espaços continua normal.
Horário de funcionamento - Complexo Porto Futuro
Área geral
- Domingo e terça-feira, de 10h a 22h
- Segunda e quinta-feira, de 10h a 00h
- Quarta-feira, de 10h a 22h*
- Sexta-feira e sábado, de 10h a 1h
*O Armazém 4 (Porto Gastronômico) permanece fechado
Caixa Cultural
- Terça-feira a domingo, de 10h a 21h
- Programação própria com exposições, oficinas, apresentações artísticas e atividades de formação cultural
Parque da Bioeconomia
- Segunda a sexta-feira, de 10h a 19h
- Ações sobre inovação, empreendedorismo, economia criativa e desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas amazônicas
Museu das Amazônias
- Fechado temporariamente para visitação devido à renovação e montagem de nova exposição
- Atividades culturais aos finais de semana na varanda do armazém, com programação divulgada nos canais oficiais — clique aqui e acesse
Parque Urbano Belém Porto Futuro
- Domingo a segunda-feira, de 6h a 22h
- Localizado fora do Complexo Porto Futuro, na avenida Visconde de Souza Franco — clique aqui e veja como chegar
O Complexo Porto Futuro fica localizado na avenida Marechal Hermes, bairro do Reduto. Clique aqui e veja como chegar.
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