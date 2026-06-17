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Complexo Porto Futuro expande funcionamento em Belém; confira novos horários

Os espaços iniciam as atividades às 10h e encerram entre 22h e 1h, conforme o dia da semana

Lívia Ximenes
fonte

As atividades no Complexo Porto Futuro iniciam, diariamente, às 10h (Agência Pará)

O Complexo Porto Futuro, em Belém, passa a funcionar em horário ampliado, a partir desta quarta-feira (17). Os espaços iniciam as atividades às 10h, de segunda-feira a domingo, e encerram entre 22h e 1h, conforme o dia da semana. O complexo abrange Porto Gastronômico, Caixa Cultural, Parque de Bioeconomia, Museu das Amazônias, orla e áreas de convivência.

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Todas as áreas do Porto Futuro abrem diariamente, exceto o Armazém 4 (Porto Gastronômico), que permanece fechado às quartas-feiras. Nesse dia, o acesso do público aos demais espaços continua normal.

Horário de funcionamento - Complexo Porto Futuro

Área geral

  • Domingo e terça-feira, de 10h a 22h
  • Segunda e quinta-feira, de 10h a 00h
  • Quarta-feira, de 10h a 22h*
  • Sexta-feira e sábado, de 10h a 1h

*O Armazém 4 (Porto Gastronômico) permanece fechado

Caixa Cultural

  • Terça-feira a domingo, de 10h a 21h
  • Programação própria com exposições, oficinas, apresentações artísticas e atividades de formação cultural

Parque da Bioeconomia

  • Segunda a sexta-feira, de 10h a 19h
  • Ações sobre inovação, empreendedorismo, economia criativa e desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas amazônicas

Museu das Amazônias

  • Fechado temporariamente para visitação devido à renovação e montagem de nova exposição
  • Atividades culturais aos finais de semana na varanda do armazém, com programação divulgada nos canais oficiais — clique aqui e acesse

Parque Urbano Belém Porto Futuro

  • Domingo a segunda-feira, de 6h a 22h
  • Localizado fora do Complexo Porto Futuro, na avenida Visconde de Souza Franco — clique aqui e veja como chegar

O Complexo Porto Futuro fica localizado na avenida Marechal Hermes, bairro do Reduto. Clique aqui e veja como chegar.

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