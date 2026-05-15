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Porto Futuro amplia opções de lazer, cultura e gastronomia às margens da Baía do Guajará

A área portuária revitalizada de Belém tem se consolidado como um dos principais espaços de lazer, turismo e convivência da capital paraense

Da Redação
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O chamado Complexo Porto Futuro reúne cinco armazéns restaurados, áreas de convivência, teatro, galerias, museu, restaurantes e espaços voltados à bioeconomia e à inovação (Agência Pará)

A área portuária revitalizada de Belém tem se consolidado como um dos principais espaços de lazer, turismo e convivência da capital paraense. Após obras de restauração e adaptação, os antigos armazéns da Avenida Marechal Hermes passaram a receber atividades culturais, opções gastronômicas e espaços voltados à inovação e ao turismo, integrando novamente a cidade à Baía do Guajará.

O chamado Complexo Porto Futuro reúne cinco armazéns restaurados, áreas de convivência, teatro, galerias, museu, restaurantes e espaços voltados à bioeconomia e à inovação. O projeto ocupa cerca de 50 mil metros quadrados de uma das áreas históricas mais conhecidas de Belém.

Além de preservar estruturas centenárias da antiga zona portuária, o espaço recebeu adaptações de acessibilidade, como rampas, elevadores e sinalização tátil, além de sistemas de energia solar.

A revitalização ganhou força nos preparativos para a COP30, conferência mundial sobre mudanças climáticas realizada em Belém em 2025, e transformou uma área antes pouco utilizada em um novo ponto de circulação de moradores e turistas.

Entre os equipamentos instalados no complexo estão o Museu das Amazônias, a Caixa Cultural Belém, com teatro e galerias, além de um polo gastronômico inspirado em mercados urbanos internacionais.

Frequentadores destacam a vista para a Baía do Guajará e a oferta de espaços abertos como alguns dos principais atrativos do local. A área também passou a receber programações culturais, feiras, apresentações artísticas e eventos voltados ao turismo.

O espaço portuário tem origem no início do século XX. O primeiro trecho do cais foi inaugurado em 1909, durante o período de expansão econômica impulsionado pelo ciclo da borracha. Décadas depois, a área perdeu movimentação e passou por um processo gradual de esvaziamento.

Com a requalificação, o antigo porto passou a integrar o circuito turístico e cultural da capital, ampliando as opções de lazer gratuitas e de convivência em uma das regiões mais tradicionais de Belém.

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