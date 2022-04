'Comida di Buteco': confira os 19 bares participantes em Belém e Ananindeua

Em 2022, a deliciosa competição, o Concurso Comida di Buteco, chega à 22ª edição. Desta vez, são 19 participantes, sendo 18 bares em Belém e um em Ananindeua. Em um cenário com a pandemia de covid-19 mais branda, o concurso volta com força total para fortalecer este setor que foi atingido pela doença.

Com comidas exóticas e com grande valorização da culinária local, o público já pode conferir e votar nos petiscos preferidos entre os dias 8 de abril a 01 de maio. Confira a lista completa dos participantes:

Bar Dois Irmãos (@bar_doisirmaos)

Belly Crispy do Bar Dois Irmãos (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Belly Crispy

Descrição: Crocantes torresmos de barriga de porco acompanhados com farofa crocante e pimenta de cupuaçu.

Endereço: Rua Triunvirato, 280 – esquina com Travessa Monte Alegre | Cidade Velha, Belém – PA

Telefone: (91) 98032-7474

Horário:

Manhãs de Segunda a Sexta- Feira: 10h às 16h

Tardes de Segunda a Sexta-Feira: 18h às 24h

Sábado: 10h às 24h

Domingo: 10h às 16h

Bar Suíço (@bar_suico)

Bolinho de Arroz Paraense do Bar Suíço (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Bolinho de Arroz Paraense

Descrição: Delicioso bolinho surpresa de arroz com jambu e tucupi, acompanhado de uma geleia picante de cupuaçu.

Endereço: Travessa Lomas Valentinas, 1988 – esquina com Av. Romulo Maiorana | Marco, Belém – PA

Telefone: (91) 98087-6993

Horário:

Terça a sábado: 18h às 24h

Boteco Arsenal (@botecoarsenal)

Pastel de Bacalhau com Arroz de Tomate Maladrinho do Boteco Arsenal (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Pastel de Bacalhau com Arroz de Tomate Maladrinho

Descrição: Prato clássico da culinária do norte de Portugal, os pastéis de bacalhau acompanhados do arroz de tomate malandrinho agradam e surpreendem os mais distintos paladares.

Endereço: Travessa Presidente Pernambuco, 269 – Térreo | Batista Campos, Belém – PA

Telefone: (91) 3252-1413

Horário:

Quinta a domingo: 16h à 1h

Boteco da Nina (@botecodanina)

Surpresinha de Pirarucu do Boteco da Nina (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Surpresinhas de Pirarucu

Descrição: São petiscos de pirarucu para degustar com um delicioso molho surpresa.

Endereço: Avenida Visconde de Souza Franco, 1364 – entre Governador José Malcher e João Balbi | Nazaré, Belém – PA

Telefone: (91) 3241-6465

Horário:

Terça a sexta-feira: das 18h às 22h

Sábado: 11h às 22h

Boteco do Bacu (@botecodobacu)

Patinha Society (Patinha da Discórdia) do Boteco do Bacu (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Patinha Society (Patinha da Discórdia)

Descrição: Patinhas empanadas, com misturinha de leite de coco

Endereço: Rua Triunvirato, 303 | Cidade Velha, Belém – PA

Telefone: (91) 98365-5883

Horário:

Segunda-feira a sábado: 11h às 24h

Domingo: 11h às 17h

Boteco do Manelão (@botecodomanelao)

Filé Ti Abicora Maninho do Boteco do Manelão (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Filé Ti Abicora Maninho

Descrição: Suculentos cubos de filé, salteados na manteiga e doce de cupuaçu, acompanhados de pupunhas salteadas e uma deliciosa farinha de Bragança e castanha-do-pará.

Endereço: Rua dos Caripunas, 1876 – | Batista Campos, Belém – PA

Telefone: (91) 3347-8516

Horário:

Quarta a sexta-feira: 17h à 1h

Sábado e domingo: 10h30 às 24h

Boteco Gastronômico Veropinha (@veropinha)

Bolinho de Banana com Carne Seca e Bacon do Boteco Gastronômico Veropinha (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Bolinho de Banana com Carne Seca e Bacon

Descrição: Um delicioso bolinho de banana com carne seca e bacon, pois ele é um bolinho cheiroso que tem uma crocância leve e tem também o maravilhoso molho aïoli

Endereço: Rua dos Mundurucus, 1728 | Batista Campos, Belém – PA

Telefone: (91) 99115-1076

Horário:

Segunda a sexta-feira: 18h à 1h

Sábado: 12h à 1h

Domingo: 12h à 17h

Boteco Ver a Cerva (@botecoveracerva)

Arrumadinho Defumado do Boteco Ver a Cerva (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Arrumadinho Defumado

Descrição: Uma explosão de sabores que une várias regiões do Pará em apenas um petisco. Do Tapajós, nosso belo pirarucu numa versão defumada. Da Zona Bragantina, o cheiro do queijinho assado na praia. E, do interior, nossa bela macaxeira.

Endereço: Travessa Angustura, 3220 – Letra A | Marco, Belém – PA

Telefone: (91) 98511-3211

Horário:

Terça-feira a sábado: 18:00 às 00:00

Domingo: 17:00 às 22:00

Buteko Beer (@butekobeerbelem)

Buteko Beer (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Buteko Beer

Descrição: Delicioso filhote frito na manteiga com requeijão empanado e frito, acompanhado de um delicioso molho tártaro.

Endereço: Rua Diogo Móia, 575 – entre Dom Romualdo Coelho e Dom Romualdo de Seixa | Umarizal, Belém – PA

Telefone: (91) 98437-2898

Horário:

Terça-feira a sábado: 18h às 24h

Clube do Espeto Grill (@clube.doespeto)

Batata do Duque do Clube do Espeto Grill (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Batata do Duque

Descrição: Barca de batata cozida em caldo de camarão salgado e noz moscada, recheada com creme de camarão rosa, coberto com molho pesto de manjericão e farofa de castanha-de-caju.

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 987 – esquina com Trav. Barão do Triunfo | Marco, Belém – PA

Telefone: (91) 3226-7574

Horário:

Segunda a quinta-feira: 18h30 às 23h

Sexta-feira: 18h30 às 24h

Sábado e domingo: 11h às 15h

Sábados: 18h30 às 24h

Confraria do Fraga (@confrariadofraga)

Pastelzim de Caboco do Confraria do Fraga (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Pastelzim de Caboco

Descrição: Pastel de carne-de-sol na manteiga-da-terra, queijo coalho, mussarela de búfala e castanha-do-pará.

Endereço: Rua Veiga Cabral, 439 – entre as ruas Bom Jardim e Carlos de Carvalho | Cidade Velha, Belém – PA

Telefone: (91) 98837-6517

Horário:

Quarta-feira a sábado: 18h às 24h

Égua du Buteco (@eguadubuteco)

Égua du Petisco do Égua du Buteco (Foto / Instagram @eguadubuteco)

Petisco participante: Égua du Petisco

Descrição: Deliciosas barquinhas de pirarucu cobertas de queijo e magníficos bolinhos de batata recheados com pirarucu. Acompanhados de um inigualável molho de taperebá.

Endereço: Av. Romulo Maiorana, 1580 – esquina com Barão do Triunfo | Marco, Belém – PA

Telefone: (91) 99181-7171

Horário:

Segunda-Feira a Domingo: 17h às 23h30

Porco Bolado e os Três Molhinhos do Eguatchê (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Porco Bolado e os Três Molhinhos.

Descrição: Refogado de lascas de porco sobre pão bola crocante, coberto com tomate confitado crispi de quiabo e queijo gratinado, acompanhado de três molhos da casa)

Endereço: AV. Santarém, 670 – Conjunto 1 Médici | Marambaia, Belém – PA

Telefone: (91) 98151-4471

Horário:

Segunda-Feira a Sábado: 19h às 24h

Família Caranguejo

Delícias da Amazônia da Família Caranguejo (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Delícias da Amazônia

Descrição: Um pedaço da Amazônia no seu prato. Esse é o delicioso petisco que irá conquistar você. Bolinho de vatapá com maionese de açaí

Endereço: Travessa Piedade, 426 | Reduto, Belém – PA

Telefone: (91) 98121-4091

Horário:

Quarta e Quinta-Feira: 18h às 22h30

Sexta-Feira e Sábado: 11h30 às 15h

Tarde de Sexta-Feira e Sábado: 18h às 22h30

Domingo: 11h30 às 16h

Mercearia Gastrô (@mercearia_gastro)

Sushi Paraense da Mercearia Gastrô (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Sushi Paraense

Descrição: Sushi feito de goma de tapioca, empanado e frito recheado com sabores da terra e acompanhado de molho de açaí

Endereço: Travessa Nove de Janeiro, 1350 – esquina com João Balbi | Fátima, Belém – PA

Telefone: (91) 3352-7222

Horário:

Segunda-Feira a Domingo: 17h às 24h

Paladar Gi (@paladargii)

Surpresa Marajoara do Paladar Gi (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Surpresa Marajoara

Descrição: Deliciosos bolinhos de carne de sol de búfalo, recheados com queijo do Marajó, servidos com molho marajoara e molho de pimenta flambado na cachaça.

Endereço: Travessa We-51, 221 | Coqueiro, Ananindeua – PA

Telefone: (91) 2122-0193

Horário:

Terça-Feira a Domingo: 11h30 às 24h

Rio Vibe Carioca (@rio.vibecarioca)

Ragu de Porco com Maniçoba do Rio Vibe Carioca (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Ragu de Porco com Maniçoba

Descrição: Esse prato foi inspirado na mistura da cultura indígena com a americana. Folha de mandioca com a proteína Boston Butt, ambas feitas com técnicas de longa cocção. Um prato com sabor marcante de defumado e bem gorduroso como deve ser.

Endereço: R. Rodolfo Chermont, 426 – Conj. Ypuan | Marambaia, Belém – PA

Telefone: (91) 98228-0150

Horário:

Quarta-Feira: 18h à 1h

Quinta-Feira a Domingo: 18h às 2h

Seu Pai Artesanal (@seupai_artesanal)

Fondue de Linguicinha Defumada do Seu Pai Artesanal (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Fondue de Linguicinha Defumada

Descrição: Minilinguiças artesanais defumadas de produção própria com molhos separados de cheddar, gorgonzola e alho.

Endereço: Travessa Dom Pedro I, 1053 | Umarizal, Belém – PA

Telefone: (91) 3120-1988

Horário:

Segunda-Feira a Domingo: 17h às 2h

Bolinho Suíno com Geleia de Abacaxi com Pimenta do Taperebar (Bruno Menezes / Comida Di Buteco)

Petisco participante: Bolinho Suíno com Geleia de Abacaxi com Pimenta

Descrição: Delicioso bolinho surpresa suíno, com geleia agridoce de abacaxi picante.

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 601 – entre 9 de Janeiro e 3 de Maio | São Brás, Belém – PA

Telefone: (91) 3349-0504

Horário:

Terça a Sexta-Feira: 18h às 24h

Sábado: 11h às 24h

Domingo: 11h às 15h

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)