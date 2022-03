Mediciland desbrava os sabores do ÉguaTchê na Marambaia

Ah! Finalmente cheguei na Marambaia e como bom marambaiano queria dividir a história da Sandra que é a chef de cozinha do ÉguaTchê, que fica na avenida Santarém, uma das mais acolhedoras do bairro.

O nome do boteco deles vem da fusão das expressões características dela que é paraense e do esposo Guto que é gaúcho: Égua + Tchê = ÉguaTchê. E tudo começou como uma brincadeira no pátio da casa do pai, apenas com espetinhos, até que foram identificados pelo concurso Comida di Buteco e adivinha a grande virada para eles? Foram campeões do concurso e com isso cresceram bastante, chegando ao ponto que estão hoje e com uma clientela fiel.

Com todo esse movimento, a Sandra resolveu se especializar e foi estudar gastronomia para atender a demanda desses clientes, mas também melhorar seus conhecimentos sobre cozinha.

Agora uma coisa que a gente tem de dar o crédito ao estabelecimento é que eles são o estopim inicial de todo esse novo perfil gastronômico do bairro da Marambaia que a gente vê hoje cheio de diversidade. Ao ganhar o concurso, eles deixaram de ser só um pequeno negócio e os concorrentes passaram a ter de disputar com o campeão de um concurso, coisa que a gente não costuma ver acontecer pela região. Isso foi anos atrás, mas aí eles voltaram a ser campeões mais uma vez em 2021. Isso é algo que é mérito do ÉguaTchê, mas é algo que o bairro tem de bater palma juntos.

O prato campeão que eu provei foi uma fritada de caranguejo com molho de buriti, acompanhado de chips de mandioca e uma farofinha. Muito bom de comer com uma cerveja gelada do lado. Usei o chips de mandioca como colher e aproveitei até o final.

Recomendo você a visitar por logo lá, antes que o novo prato do Comida di Buteco entre no cardápio. Aí você vai de novo! Porque uma coisa é certa: não tem arrependimentos nesse rolê!

Conheça:

ÉGUATCHÊ

Responsável: Sandra Santos

Instagram: @eguatche

Endereço: Av. Santarém, 670 - Marambaia

Funcionamento: Segunda a quarta de 19h às 23h e quinta a sábado de 19h à 0h

Informações: (91) 98151-4471

Marcos Médici é colaborador do Grupo Liberal. Para saber mais, acesse @mediciland.