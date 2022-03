Caravana apresenta o Comida di Buteco 2022; confira os estabelecimentos na disputa

O Comida Di Buteco está dando uma amostra do que será a 22ª edição do concurso em Belém, na noite desta segunda-feira (14). Uma caravana de jornalistas visita três botecos participantes, incluindo o campeão de 2021, Éguatchê, para conhecer os petiscos inéditos. Este ano, 19 bares participam do Comida di Buteco, que acontecerá entre os dias 8 de abril a 1º de maio, com uma oferta de cerveja gelada variada e cardápio variado de petiscos ao custo fixo de R$ 27,00.

“O Buteco Vive!” é a o tema do concurso de 2022. O segmento de bares e restaurantes sofreu com a pandemia e cerca de 30% dos estabelecimentos participantes do concurso fecharam as portas, entre 2020 e 2021, em todo o Brasil. A 22ª edição vai receber quase 800 botecos em todo o país, sendo 18 de Belém e um de Ananindeua.

“A expectativa para o Comida di Buteco 2022 é a melhor possível. Eu faço comida de coração. A minha expectativa é que as pessoas que venham visitar a casa gostem do prato”, conta Sandra de Azevedo, proprietária do Éguatchê, do bairro da Marambaia, que, no ano passado, venceu o concurso com o petisco de fritada de caranguejo com base de molho de buruti e farofa de panco aromatizada com chicória. “Espero que todos gostem. A casa tá super festiva, esperando todo mundo”.

Ela apresentou à caravana dos jornalistas a nova receita com a qual vai concorrer este ano: pão em camadas e porco gratinado com tomate confitado e crispy de quiabo acompanhado de molhos de queijo provolone, barbecue e de geleia de cebola ao vinho tinto. “O petisco se chama ‘Porco Bolado’, é uma homenagem aos três sobrinhos que nasceram na família, numa referência à fábula dos Três Porquinhos”, conta Sandra.

O segundo boteco visitado pela caravana foi o Dois Irmãos, da Cidade Velha, que é o estabelecimento participante mais antigo do concurso. A proprietária Kátia Alves recebeu os jornalistas com o petisto ‘Belle Crispy’, composto de torresmos de barriga de porco acompanhados com farofa crocante e pimenta de bacuri. “A gente participa desde 2013, já acumulamos cinco títulos no Comida di Buteco, incluindo o 1º lugar em 2014”, recorda.

“O Comida de Buteco é o natal dos botecos porque nessa época a gente fideliza o cliente, aumenta as vendas de 3 a 5 vezes. Muitos clientes vêm comigo desde o primeiro ano (do concurso). É uma grande vitrine pra gente mostrar o nosso restaurante”, conta Kátia. “A gente veste a camisa e luta pra sempre estar no podium, pois quando ganha o 1º lugar a gente sabe que é sucesso o ano todo. É muito bom”, afirma.

O estreante Égua do Buteco, no bairro do Marco, será a terceira parada da caravana. O proprietário do lugar, Sérgio Henrique Trindade, apresentará o petisco concorrente: pirapurucu com molho de taperebá, desenvolvido pelo cheff da casa. Os jornalistas curtiram o som de brega em voz e violão co cantor Rick Cardoso.

“Eu resolvi participar do concurso por conta da visibilidade que proporciona, atraindo público, inclusive novos clientes, além das amizades e parcerias entre os donos de bares. A gente tá bem ansioso pra começar o Comida do Buteco. O movimento deu uma caída após a pandemia. A expectativa é que o público volte a frequentar. Estamos tomando os cuidados para voltar com segurança”, destaca.

Sobre o concurso

O Comida di Buteco avalia quatro quesitos dos bares participantes: petisco, higiene, atendimento e temperatura da bebida. Clientes e jurados dão notas de 1 a 10 para cada quesito. O peso dos pontos atribuídos pelo público e pelo júri é de 50% cada. Os votos físicos são depositados numa urna disponível em cada estabelecimento e, ao final, são recolhidos e apurados por instituto de pesquisas independente. A premiação será no dia 17 de maio.

Confira os botecos participantes desta edição: