Comércio de Belém: veja o que muda na Via dos Mercadores, que está com 60% da revitalização feita

O primeiro trecho das obras de revitalização da Via dos Mercadores, que envolve o total de 760 metros das ruas Santo Antônio e João Alfredo, no centro comercial, já avançou em 57% das obras, realizadas pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Mesmo com a chegada do período chuvoso, a cada dia os serviços avançam em sete metros.

Nesta quarta-feira (11), os trabalhos foram feitos na Santo Antônio com a rua Padre Prudêncio. Já foram executados na Santo Antônio, no trecho que vai da avenida Presidente Vargas até a travessa 1ª de Março. Na manhã desta quarta, havia 14 trabalhadores executando os serviços da etapa atual, que seguirá da rua Padre Prudêncio até a travessa Frutuoso Guimarães, onde está situada a praça Visconde do Rio Branco, conhecida como Largo das Mercês.

O avanço já tem refletido de forma positiva nas vendas dos trabalhadores do lugar. Janete Campos é vendedora de armação de óculos há seis anos na Santo Antônio. “Melhorou bastante. As calçadas, o acesso das pessoas, dos clientes, porque a via estava muito esburacada, e está melhorando com os serviços também feitos no outro trecho. Com a finalização desta parte, desde setembro pra cá, o movimento nas vendas melhorou bastante e será melhor ainda”, contou.

Gabriel da Silva mora na Cabanagem e trabalha todos os dias com vendas de brinquedos e óculos também na Santo Antônio. “Aqui antes era ruim, complicado, a via era quebrada. Agora, com a reforma está bom, aumentou o fluxo nas vendas e a expectativa é que melhore, porque o ambiente de trabalho na vida pública agora é outro”, afirmou.

VEJA MAIS:

“Era só buraco e as pedras portuguesas estavam reviradas. Minha banca estava na calçada e voltei a trabalhar na via em novembro, desde então as vendas melhoraram e os clientes compram mais brinquedo, sombrinha, roupa”, acrescentou Ana Lobo, que trabalha há 30 anos no centro comercial.

O segundo trecho das obras envolverá a avenida João Alfredo, que é continuidade da Santo Antônio, indo da travessa Frutuoso até a avenida Portugal. Porém, começará após as obras de saneamento do Ver-o-Peso feitas pelo Governo do Estado, já que alguns serviços passarão pela Santo Antônio. O início das obras na Via dos Mercadores ocorreu em maio de 2024. A previsão de entrega da obra completa é de 12 meses.

Serviços na Vila dos Mercadores

As obras envolvem a revitalização das vias, troca de pisos, colocação de meio-fio, organização da fiação elétrica das ruas Santo Antônio e João Alfredo. O logradouro também será aparelhado com bancos, floreiras e lixeiras. O projeto de revitalização vai beneficiar os belenenses e visitantes do centro comercial, além dos empresários e permissionários do Comércio. Ainda segundo a Prefeitura de Belém, tudo é realizado em diálogo com os lojistas e mais de 200 ambulantes.

Com investimentos de R$ 5 milhões da Prefeitura de Belém acontece a retomada do projeto Via dos Mercadores, da primeira gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, entre os anos de 1997 e 2004, que revitalizou as ruas Santo Antônio e João Alfredo, no centro comercial.

A obra vai complementar a reforma integral do Complexo do Ver-o-Peso à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que ocorrerá em novembro em Belém, e deixará um grande legado para a cidade. A ampla reforma do Complexo do Ver-o-Peso está em execução pela gestão municipal, com recursos garantidos pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional, que assegurou R$ 64 milhões à reforma completa do Ver-o-Peso.

Ela contempla a Feira do Açaí, com avanço de 65% nas obras; feira principal, 45%; Mercado de Peixe e Mercado de Carne, com 60% concluídos cada; Ladeira do Castelo, que já está toda concluída; Pedra do Peixe, que iniciou no último dia 6; e estacionamento, o qual ainda entrará em obras.