Movimento no centro comercial de Belém deve melhorar com revitalização, dizem comerciantes

Na próxima quarta-feira (22/05), a prefeitura de Belém deve iniciar uma revitalização no centro comercial da cidade, como parte do projeto da Via dos Mercadores. A reforma é uma das obras preparatórias para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025 na capital paraense. A intervenção no centro comercial de Belém começará pela rua Santo Antônio e deve se estender até a João Alfredo, com recuperação do piso e reparos na fiação elétrica. Lojistas e ambulantes que trabalham no local esperam por melhoria no movimento de clientes, após a conclusão das obras.

O ambulante Samuel Céu, 64, revende smartphones e acessórios eletrônicos em uma banca localizada próximo à Praça Visconde do Rio Branco (conhecida como Praça das Mercês). “Tô sabendo que eles [a prefeitura] vão avisar a gente, para o pessoal ir pra um lugarzinho ficar trabalhando, até a obra acabar aqui”, disse Samuel, que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a reforma. Há 45 anos trabalhando com vendas, o ambulante se diz favorável à revitalização, desde que não seja remanejado permanentemente para outro lugar. “É daqui que a gente tira o nosso ganha-pão. Estamos precisando de uma nova banca e, se nivelar o chão, ajeitar tudo bacana, vai ficar melhor”, avalia.

Samuel Céu, 64, ambulante há 45 anos no centro comercial de Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Antes da pandemia, isso aqui vivia lotado de gente. Agora, como você está vendo, não tem quase ninguém”, acrescentou o ambulante, que percebeu um movimento mais fraco do que o normal para o Dia das Mães, no último domingo, em comparação com anos anteriores. Além de acreditar que a reforma da Santo Antônio contribua para uma maior circulação de clientes, Samuel está otimista em relação às próximas datas comerciais que, segundo ele, serão intensas: festas juninas, em junho; Círio de Nazaré, em outubro; e Natal, em dezembro.

O lojista Muzaffar Said, 62, possui um estabelecimento na rua Santo Antônio, entre a travessa 1º de Março e a rua Padre Prudêncio. Said também é presidente da Comissão de Lojistas do Centro Comercial de Belém, e participou de uma reunião, no dia 10/05, com a prefeitura e outros representantes do comércio. “Belém precisa receber essas melhorias. Nós estamos na porta da COP-30, a gente precisa se preparar pra receber esse povo que vem de fora. Eles, e nós também, merecemos coisas boas”, declarou.

Muzaffar Said, 62, é presidente da Comissão de Lojistas do Centro Comercial de Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Na opinião de Said, a revitalização em partes é necessária para não prejudicar as vendas no local. “A gente não pode ter uma obra grande, agora, pra não atrapalhar os lojistas e os ambulantes”, destacou.

Revitalização em duas partes

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), anunciou no último dia 10 que o início das obras pela Santo Antônio será custeado com recursos da própria gestão municipal. Em seguida, a revitalização chegará à João Alfredo, bancada pelo governo federal, cujos recursos ainda serão obtidos. Somando 760 metros de extensão, ambas as ruas compreendem o mesmo percurso, sendo que a Santo Antônio é o trecho localizado entre a avenida Presidente Vargas e a rua Frutuoso Guimarães; e a João Alfredo, por sua vez, é a continuidade da via entre a Frutuoso Guimarães e a avenida Portugal.

Rodrigues afirmou, ainda, que a empresa responsável pela obra já foi licitada e que o deslocamento dos ambulantes será feito por partes. Ainda esta semana, outras reuniões serão feitas para definir onde os ambulantes ficarão enquanto a obra durar.