Dia do Trabalho: com ônibus gratuitos, embarque para Mosqueiro é tranquilo no feriado

O embarque para Mosqueiro, no terminal que fica em São Brás, foi tranquilo na manhã desta quinta-feira (1º). Os passageiros aproveitaram mais um feriado com ônibus gratuitos e saíram do terminal que funciona na praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso, na esquina com a avenida Ceará, no bairro de São Brás. No local, havia guardas municipais e, também, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).

Desde março deste ano, esse embarque para Mosqueiro ocorre na praça José Sidrim. Antes, ocorria em frente à praça Araújo Martins, que está temporariamente desativada. A Segbel informa que, no período de 1º (quinta-feira) a 4 de maio (domingo), haverá reforço na frota da linha Mosqueiro/São Brás com a adição de 20 ônibus, visando atender à alta demanda de passageiros esperada para o distrito durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador.

Com o reforço, o total de veículos em circulação passará de 15 para 35 ônibus ao longo do período, garantindo mais conforto e agilidade no transporte entre Mosqueiro e o centro da cidade. A operação especial começa nesta quinta-feira, 1º de maio, e seguirá até o domingo, dia 4. A Segbel destaca ainda que, conforme determinação da Prefeitura de Belém, a tarifa de transporte coletivo será gratuita na quinta-feira (1º) e no domingo (4).

VEJA MAIS:

Acompanhada do marido e dos dois filhos, Amanda Chagas, 27 anos, embarcou para Mosqueiro na manhã desta quinta-feira (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Coordenador de fiscalização de transporte da Segbel, Raimundo Neto disse que, por causa do feriadão, esperava uma movimentação bem maior naquele terminal de embarque para Mosqueiro. “Estamos com um reforço de 20 ônibus, além dos 15 da linha normal. Eu esperava uma expectativa de público muito maior do que está tendo agora”, disse ele, por volta das 10 horas. “Graças a Deus, está tudo calmo e o embarque está tranquilo. Quem quiser ir para Mosqueiro pode ir, porque terá ônibus o dia todo”, afirmou. “Hoje e domingo é gratuidade”, afirmou.

Guarda municipal atua em parceria com Segbel

Ele também observou que a mudança para o novo ponto do terminal de embarque ocorreu por causa de uma obra na praça onde ficava o ponto de embarque anterior. “E teve gente que gostou desse embarque aqui, que é feito com mais tranquilidade, com a segurança aqui da Guarda Municipal”, afirmou. O inspetor Élcio Vale, da Guarda Municipal de Belém, disse que os guardas municipais sempre estão presentes nesse embarque para Mosqueiro. “Em parceria com a Segbel, a gente organiza a fila, ficando atento às prioridades, como, por exemplo, as pessoas idosas. A gente já faz isso há algum tempo e, no feriado, reforça esse serviço para que não haja nenhum tipo de conflito. Hoje está bastante tranquilo”, afirmou.

Inspetor Élcio Vale, da Guarda Municipal: “Em parceria com a Segbel, a gente organiza a fila, ficando atento às prioridades, como, por exemplo, as pessoas idosas. A gente já faz isso há algum tempo e, no feriado, reforça esse serviço para que não haja nenhum tipo de conflito" (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Acompanhada do marido e dos dois filhos, Amanda Chagas, 27 anos, embarcou para Mosqueiro. Ela disse que vai ficar em Mosqueiro até segunda-feira para descansar nesse feriadão. Amanda também destacou a importância da gratuidade. “Ajuda bastante. Economiza. Também está tendo ônibus. Isso é uma coisa muito boa”, disse Amanda, acompanhado marido, Rafael, e dos filhos Kaléo (4 anos) e Benício (1 ano e sete meses).