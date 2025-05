Em Belém, ônibus para Mosqueiro têm frota reforçada para o feriado prolongado do Dia do Trabalho

No período de 1º a 4 de maio, haverá reforço na frota da linha Mosqueiro/São Brás com a adição de 20 ônibus, com o objetivo de atender à alta demanda de passageiros esperada para o distrito durante o eriado prolongado do Dia do Trabalhador. O comunicado foi feito pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).

Com o reforço, o total de veículos em circulação passará de 15 para 35 ônibus ao longo do período, garantindo mais conforto e agilidade no transporte entre Mosqueiro e o centro da cidade. A operação especial começa nesta quinta-feira, 1º de maio, e seguirá até o domingo, dia 4.

A Segbel destacou ainda que, conforme determinação da Prefeitura de Belém, a tarifa de transporte coletivo será gratuita na quinta-feira (1º) e no domingo (4), inclusive para viagens com destino ao distrito de Mosqueiro.