Primeiro feriado com ônibus gratuito para Mosqueiro movimenta grandes filas em Belém

Quem planejou aproveitar o feriadão da Sexta-feira Santa e de Tiradentes para viajar rumo a Mosqueiro ou Outeiro na manhã desta sexta-feira santa (18) contou com pelo menos 20 ônibus extras. Alguns ônibus de outras linhas, como Satélite e Aurá, entraram nesse reforço. Longas filas foram registradas, mas isso não tirou alegria de comemorar a folga prolongada.

Além do reforço na frota, os coletivos também seguem com gratuidade nos dias 18 (sexta-feira), 20 (domingo) e 21 (segunda-feira). No sábado (19), a operação segue com tarifa normal, já que não é considerado feriado.

Embarque para Mosqueiro Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal

A linha que opera Outeiro/São Brás atua com dez ônibus regulares e recebeu um aumento de mais dez coletivos, enquanto a Mosqueiro/São Brás também teve a frota dobrada. O ponto de embarque acontece na Praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso (sentido Entroncamento), esquina com a avenida Ceará.

Para a estudante Amanda Vasconcelos, de 18 anos, que seguia para Mosqueiro com a família, a espera valeu a pena. “A movimentação está até rápida, tem bastante ônibus. Esperávamos muito mais gente, é gratificante saber que vamos chegar mais rápido, voltaremos na segunda, e o melhor tudo isso sem pagar.”, finalizou Amanda.

Estudante Amanda Vasconcelos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Já para a dona de casa, Maria de Nazaré Oliveira, de 68 anos, a movimentação foi a melhor em oito anos. “Tem pelo menos oito anos que faço esse percurso de Belém para Mosqueiro na sexta-feira santa com minha família, nunca vi os ônibus tão rápidos, esse ano consegui sentar e já estamos prontos para a praia. Voltamos na segunda-feira (21) para aproveitar que a tarifa ainda vai ser gratuita.” contou.

Cronograma de viagens

O cronograma de viagens teve início nesta sexta-feira (18), com a primeira saída às 7h30 e a última deve acontecer às 21h30. O coordenador de fiscalização da Secretaria de Transportes (Segbel), Raimundo Barbosa reforçou que, devido à gratuidade e ao aumento previsto no fluxo de passageiros, a fiscalização foi intensificada.

“Temos coletivos saindo a cada 15 minutos, estamos organizando as filas com prioridade e ordem de chegada, tudo isso para evitar atritos e confusões. Até então, tudo foi tranquilo, a movimentação está intensa como era esperado.”, comentou o coordenador.

Serviço:

Linhas intermunicipais para Mosqueiro e Outeiro - especial feriadão:

- Sexta-feira (18/04) - ônibus gratuitos + reforço na frota - saída de 15 em 15 minutos

- Sábado (19/4) - ônibus com passagem no valor de R$ 4,60 para Outeiro e no valor de R$ 7,40 para Mosqueiro + reforço da frota - saída de 15 em 15 minutos

- Domingo (20/04) - ônibus gratuitos + reforço na frota - saída de 15 em 15 minutos

- Segunda-feira (21/04) - ônibus gratuitos + reforço na frota - saída de 15 em 15 minutos