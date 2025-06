Com missas e procissões, Arquidiocese realiza homenagens para São João em Icoaraci e na Cidade Velha

O São João vai além das danças e comidas típicas da quadra junina. Para a igreja católica, o dia de São João Batista, comemorado no dia 24 de junho, é de celebração e homenagem ao santo junino e, para isso, a Arquidiocese de Belém irá realizar uma programação extensa na Cidade Velha e em Icoaraci.

Programação na Cidade Velha

No centro de Belém, a programação será na Igreja de São João, capela da Catedral de Belém, localizada na Rua João Diogo, no bairro da Cidade Velha. A festividade iniciou no dia 20 de junho e segue até terça-feira (24), com o tema “São João Batista, ensina-nos a crer e esperar no Senhor”, e a programação conta com novena às 17h30 e missa às 18h, seguida de programação cultural com venda de comidas e atrações musicais.

Na terça-feira (24), a Santa Missa ocorrerá às 7h, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém. Às 16h30, inicia a novena e em seguida a procissão com a Imagem de São João pelas ruas próximas à Igreja. Após a chegada da procissão terá a Santa Missa às 17h30, presidida pelo Padre Joseildo Zeferino, Vigário da Catedral Metropolitana.

Programação em Icoaraci

Em Icoaraci, a festividade de São João iniciou no dia 14 de junho e segue até terça-feira (24), no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, localizado na Praça São Pio XII, no distrito. Com o tema: “São João Batista, profeta da esperança", a festividade tem uma missa diária, às 19h30, presidida por padres convidados, além do tradicional arraial com comidas típicas e atrações culturais.

No dia 24, a programação começa logo cedo, às 8h, com uma visita da imagem de São João ao Mercado Municipal de Icoaraci. A noite, às 19h30, será realizada a Santa Missa em honra ao padroeiro e em comemoração pelo segundo aniversário do santuário, presidida por Dom Julio Endi Akamine.

Quem foi São João?

São João Batista é conhecido como “precursor” do Cristo, Filho de Deus, e tem grande relevância para a Fé Católica. É conhecido como fruto de um grande milagre, pois Isabel, sua mãe, o concebeu na velhice. São João Batista também é conhecido por batizar Jesus, seu primo, e por ter sido um grande profeta, denunciando situações de pecado, o que incomodava muita gente, e foi o que o levou à morte.

Segundo a igreja, Herodíades, uma mulher perversa e vingativa, usa de sua filha para seduzir e encomendar do Rei Herodes a cabeça de João Batista. Por este motivo, além do dia 24 de junho, quando se celebra o nascimento de São João, há também na liturgia da Igreja outra festa no dia 29 de agosto para celebrar o seu martírio.