Qual o santo de hoje, 23 de junho? Veja a oração de São José Cafasso

No dia 23 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São José Cafasso, um sacerdote italiano do século XIX, padroeiro dos condenados à morte e aos encarcerados. Chamado popularmente de “Santo da Forca”, ele ficou marcado por seu trabalho pastoral junto aos presos das prisões de Turim, confortando espiritualmente os condenados e pregando a misericórdia de Deus até os últimos instantes de vida dos detentos.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 23 de junho?

O santo celebrado neste 23 de junho é São José Cafasso, padroeiro dos presos e encarcerados. Com profunda compaixão pelos marginalizados, especialmente os condenados à morte, ele tornou-se símbolo da misericórdia divina no sistema prisional italiano do século XIX.

Sua atuação o fez ser lembrado como um homem de fé, coragem e grande humanidade.

Qual é a oração de São José Cafasso?

São José Cafasso, fiel servidor de Deus e amigo dos esquecidos,

intercede por todos os que vivem privados da liberdade.

Consola os corações angustiados, leva luz onde há escuridão,

e que tua misericórdia alcance todos os que sofrem o peso da culpa e da solidão.

Ensina-nos a confiar na justiça de Deus e a praticar o amor que acolhe e redime.

Amém.

Quem foi São José Cafasso?

São José Cafasso nasceu em 1811, em Castelnuovo d’Asti, na Itália — a mesma cidade natal de São João Bosco. Assumiu o papel de formador de novos sacerdotes, tornando-se reitor de um seminário onde formou dezenas de vocacionados, entre eles o jovem Dom Bosco, que viria a ser um dos maiores educadores e santos da Igreja.

Além do trabalho de formação, São José Cafasso se notabilizou por sua missão entre os presos das cadeias de Turim, especialmente os condenados à morte. Visitava frequentemente a prisão "Le Nuove", levando conforto, sacramentos e palavras de salvação. Por seu trabalho com os prisioneiros à beira da execução, ficou conhecido como o “Santo da Forca”.

Faleceu em 1860, aos 49 anos. Seu processo de beatificação começou em 1895, e ele foi canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. Mais tarde, o Papa Bento XVI o destacou como modelo de santidade sacerdotal, chamando sua atuação de uma verdadeira “escola de vida cristã e de misericórdia”.