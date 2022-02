Com liberação prevista para esta segunda, ponte de Outeiro terá limite de tráfego

A ponte Enéas Martins, mais conhecida como “ponte de Outeiro”, será liberada para o tráfego de pedestres, motociclistas e ciclistas a partir das 5h desta segunda-feira (21), conforme publicado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em uma de suas redes sociais na manhã deste domingo (20). O anúncio foi feito durante reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que envolveu órgãos de segurança do Estado e representantes da Prefeitura de Belém.

A estrutura, que cruza o rio Maguari, ligando os distritos de Outeiro e Icoaraci, foi interditada no dia 17 de janeiro, após ter sido supostamente atingida por uma embarcação. Segundo o governador, é necessário um alinhamento dos órgãos de segurança envolvidos aptos a fazer a liberação do tráfego no local, com disponibilidade de transporte público dos dois lados da pista, reduzindo os transtornos para a população que vive no distrito.

Pela dinâmica apresentada, será liberada a passagem de 200 pessoas, 60 motociclistas e 30 bicicletas por vez, pelo leito da ponte, e que deverá ser acompanhada pelos órgãos de segurança. O titular da Secretaria de Estado de Transporte (Setran), Adler Silveira, afirma que “está terminantemente proibida a passagem de veículos de dois eixos e quatro rodas, seja da segurança, ambulância, sob risco de comprometer a integridade da estrutura da ponte”. Também foram definidos os horários de liberação do tráfego na ponte: de 5h às 7h, somente no sentido Outeiro/Icoaraci; e de 18h às 20h, no sentido Icoaraci/Outeiro.

A diretora presidente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Ana Valéria Barros, explicou que ficará garantido o transporte público gratuito na área da ponte para quem estiver vindo do Outeiro. "Haverá cobrança da passagem somente quando houver essa troca de ônibus pelo passageiro em Icoaraci", pontuou.

Estiveram presentes na reunião representantes da Marinha do Brasil, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), entre outros órgãos.