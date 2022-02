Ponte de Outeiro será liberada para pedestres, ciclistas e motociclistas nesta segunda-feira (21)

O governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou na manhã deste domingo (20), por meio das redes sociais, que a ponte do Outeiro será liberada para o tráfego de pedestres, motociclistas e ciclistas a partir das 5h desta segunda-feira (21). Órgãos de segurança estarão no local para orientar a população e o trânsito. As embarcações continuarão operando de forma gratuita, diz a mensagem.

A Ponte Enéas Martins, mais conhecida como ponte do Outeiro, foi interditada no dia 17 de janeiro. A estrutura, que cruza o Rio Maguari, ligando os distritos de Outeiro e Icoaraci, teve o acesso interrompido após ter sido supostamente atingida por uma embarcação. O incidente mudou completamente a rotina de quem mora ou precisa chegar à Ilha de Caratateua, exigindo rápidas soluções das autoridades para amenizar os transtornos causados e reacendendo discussões sobre antigos problemas vivenciados pelas quase 80 mil pessoas que vivem ali.

Na manhã de hoje, o governador participou de uma reunião, no Centro Integrado de Comando e Controle, com órgãos de segurança municipal e estadual para anunciar de forma oficial a liberação da Ponte de Outeiro. Segundo Helder Barbalho, antes do anúncio, estudos técnicos e reforços foram feitos na estrutura com objetivo de garantir a segurança das pessoas que precisam utilizar a via diariamente.

“No último sábado (19), foi realizada a testagem de carga para garantir a segurança da operação. Portanto, você que mora em Outeiro ou que necessita se deslocar a partir desta segunda-feira, às 5h, já estará sendo autorizado e liberado para que pedestres, motociclistas e bicicletas possam trafegar, desafogando com isto a região do bairro da Brasília e a Sétima Rua, em Icoaraci”, comentou o governador.