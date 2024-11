Com Belém no foco de eventos internacionais, aumenta o interesse pelo ensino bilíngue

A realização de eventos internacionais em Belém, como o G20, que encerrou no início de novembro, e, futuramente, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para novembro de 2025, têm aumentado o interesse pelo aprendizado de um idioma estrangeiro. No caso de pais em busca de uma escola para seus filhos, o ensino bilíngue vem sendo cada vez mais um critério levado em conta, pensando não somente em 2025, mas no futuro a longo prazo. Especialistas afirmam que, quanto mais cedo se começa a aprender outro idioma, mais natural e duradouro é o processo e que a COP 30 vem apontar uma tendência para os futuros profissionais.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), cerca de 70 mil visitantes, incluindo estrangeiros, estarão na cidade durante a COP 30. Diante disso, as famílias têm percebido o valor de um ensino bilíngue que comece na infância para atender a demanda crescente por profissionais que falam inglês e entendem as questões ambientais.

“O aprendizado precoce do inglês abre portas para carreiras no setor ambiental, relações internacionais, tecnologia e muitas outras áreas. A metodologia internacional e imersiva, não apenas oferece a proficiência em um segundo idioma, mas também prepara os alunos para entender e se engajar em questões globais, como as que serão debatidas na COP 30”, destaca Orlando Medeiros, diretor de uma instituição educacional de ensino bilíngue de Belém.

Para a pedagoga, Caroline Aguiar, a fluência em inglês pode ser um diferencial no futuro profissional das crianças, especialmente em eventos e projetos com impacto internacional, como a COP 30. “A educação bilíngue não se resume a aprender duas línguas; é uma jornada que promove o pensamento crítico, amplia a bagagem cultural e estimula a criatividade, capacitando os alunos para a autonomia e o desenvolvimento de habilidades essenciais”.

“É essa metodologia de ensino que vai fazer toda a diferença na formação educacional, principalmente se desde pequenos esses alunos estiverem imersos em um novo idioma, pois acabará se tornando um processo natural no seu cotidiano, e que consequentemente abrirá portas para o mercado de trabalho não só nacional, mas internacional. É uma forma de engajamento, de expandir conhecimento e aprender coisas novas que vão além da gramática”, finaliza Caroline.