COP 30 em Belém: Iniciativa capacita mulheres com curso de inglês e educação financeira

Em antecipação à COP30, que ocorrerá em Belém em 2025, a Cielo lança a 3ª edição do Impulsiona Cielo. Com foco em mulheres negras e indígenas que atuam no ecossistema de turismo da região, o projeto, denominado Impulsiona Cielo Amazônia, busca fomentar o desenvolvimento de negócios locais e criar um legado sustentável para a economia paraense.

Com um investimento superior a R$ 2 milhões, o programa oferece uma combinação de formação em língua inglesa e educação financeira e empreendedora, preparando as participantes para se comunicarem de maneira mais eficaz com visitantes estrangeiros.

Serão selecionadas 3 mil mulheres para uma jornada de desenvolvimento ao longo de 12 meses. Além de cursos de inglês fornecidos em parceria com a EF Education First, que vão desde o básico ao avançado, haverá um aprofundamento para 475 participantes, que terão acesso a aulas ilimitadas em uma plataforma online.

A etapa final incluirá workshops e mentorias focados em gestão de negócios, vendas e questões climáticas, fortalecendo o preparo dessas empreendedoras para a visibilidade global que a COP30 trará à Amazônia.

As inscrições estão abertas até 24 de novembro e podem ser realizadas na publicação oficial no Blog da Cielo. Mulheres de comunidades tradicionais que já atuam no turismo local têm prioridade.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)