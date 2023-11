Com 77 anos de existência, O Liberal é palco para jornalistas crescerem e se destacarem

Para além da função estritamente jornalística e de levar informação de credibilidade para os leitores, o jornal O LIBERAL também se destaca como uma grande escola para novos profissionais crescerem no mercado de trabalho. Ao valorizar o profissional através do conhecimento e da experiência, o veículo sempre procurou apostar no desenvolvimento dos colaboradores.

O LIBERAL 77 ANOS

Um exemplo é a jornalista recém-contratada Luciana Carvalho, que iniciou a trajetória profissional como estagiária na redação do Grupo Liberal. “Após eu me formar, tive a felicidade de ser contratada como repórter. Olhando para trás, sinto muito orgulho da trajetória que percorri e que venho trilhando na empresa”, destacou.

Luciana disse ainda que a oportunidade de aprender e trabalhar todos os dias ao lado de profissionais incríveis, não só aprimora as habilidades como jornalista, mas também contribui de maneira significativa para o crescimento pessoal e profissional.

A mais nova repórter enfatizou ainda que “estar no jornal não apenas consolida minha paixão pela comunicação, mas também me fez ter certeza de que estou trilhando o caminho certo em minha vida profissional”. Caminho esse que também está trilhando o estagiário de jornalismo Gabriel Pires. “Eu sempre quis trabalhar aqui, mas vai muito além disso. Pela primeira vez pude sentir e ver o que o jornalismo, de fato, é”, enaltece o jovem.

Gabriel afirmou que nos primeiros dias, mesmo estando inseguro e se acostumando com a rotina, teve a sorte imensa de ter pessoas incríveis e experientes ao seu lado. “Com meus colegas de trabalho, pude aprender e moldar o profissional que eu sou hoje. E isso traz uma satisfação profissional sem igual”, assegura o estagiário.

Gabriel participa pela segunda vez do aniversário do jornal. “Nesse período, o crescimento profissional é algo bastante incentivado na empresa. Atualmente, mesmo estando na editoria de Cidades, eu tive a oportunidade de produzir para outras editorias do jornal ao longo de todos esses meses que estou aqui, mesmo que de forma pontual. Em pouco mais de um ano na redação, eu posso dizer, com toda certeza, que não sou mais o mesmo desde quando eu entrei. Pude evoluir muito. Fazer parte de O LIBERAL nos 77 anos é um verdadeiro presente”, concluiu.