OLiberal.com é referência no jornalismo digital, com liderança em audiência e alcance nacional

“O maior desafio do dia a dia é manter, de forma saudável e sempre crescente, a relação entre audiência, credibilidade e tradição em uma sociedade cada vez mais conectada e ávida por informações de qualidade, com agilidade e eficiência”. É o que afirma o jornalista Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com. A plataforma digital é uma realidade desde 2004, quando nasceu o veículo. Ao longo dos anos, renomados profissionais participaram da evolução do site em todos os aspectos, desde a estrutura tecnológica, o conteúdo e até o branding (gestão estratégica de marca), assumindo, no dia 15 de novembro de 2018, a marca O LIBERAL com uma linguagem multiplataforma.

O LIBERAL 77 ANOS

“Para 2024, a certeza é de que o trabalho seguirá forte em prol do bom jornalismo que alcança as pessoas em Belém, no Pará, na Amazônia e no mundo”, pontua Fellip. “A velocidade da informação no mundo digital reforçou e destacou ainda mais o trabalho do jornalista, especialmente do ponto de vista da apuração. As redes e as mídias sociais são ferramentas que contribuem, mas não podem excluir o ato de falar por telefone ou pessoalmente com as fontes. O bom jornalismo, no final das contas, precisa se preocupar com seu principal objetivo: informar os fatos com responsabilidade e verdade à sociedade”, acrescenta o profissional.

Carlos Fellip, editor executivo do portal http://OLiberal.com: portal informa os fatos com agilidade e responsabilidade (Igor Mota/O Liberal)

Carlos Fellip também disse que, diferente do que foi pregado por décadas na Teoria da Agenda de Maxwell McCombs e Donald Shaw, o caminho da informação não é mais definido a partir da imprensa para a sociedade. “O mundo digital trouxe a dinâmica de tomar decisões baseadas em dados de audiência em tempo real. Pautas surgem e outras caem a partir do que a sociedade está buscando e consumindo de conteúdo na internet. São indicativos poderosos que interferem, portanto, diretamente na forma de pensar, produzir e entregar conteúdo jornalístico no ambiente multiplataforma”, pondera o jornalista.

Maíra Evangelista de Sousa é professora da Unama: “O portal sempre foi um dos espaços digitais de referência para ter acesso a notícias sobretudo regionais”, diz (Marx Vasconcelos/Especial para O Liberal)

OLiberal.com virou tema de TCC de professora

‌Maíra Evangelista de Sousa, 35 anos, é professora do curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Unama. “O portal sempre foi um dos espaços digitais de referência para ter acesso a notícias sobretudo regionais”, afirma.

Ao entrar no curso de Jornalismo, ela se aproximou mais do universo do Jornalismo Digital. “Tanto que, para o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 2008, escolhi o Portal para ser um dos meus objetivos de análise, tendo inclusive ido à redação conversar com alguns profissionais. Mais tarde, passei um período morando na região Sul do país, e sempre acessava o portal para consumir notícias de Belém e do Pará”, lembra.

Em 2018, quando voltou a morar em Belém, teve seu projeto de Pós-Doutorado aprovado e novamente O LIBERAL era um dos objetos de análise. “Desde então, tenho pesquisado e orientado diversos trabalhos da graduação e pós-graduação sobre o http://OLiberal.com - com foco nos processos de convergência, mobilidade, plataformização, dataficação. Como professora das disciplinas Jornalismo On-line e Novas Tecnologias em Comunicação, o portal é um dos jornais que sempre analisamos nas aulas”, acrescenta.