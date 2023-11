Aos 77 anos, O LIBERAL é um jornal atualizado e poderoso nas redes sociais

As redes sociais do Grupo Liberal foram criadas em 2009. Desde então, são abastecidas diariamente com as notícias produzidas pela redação. “Inicialmente, trabalhávamos mais o regional. Mas, com o passar dos anos, a quantidade de redes sociais e dos serviços relacionados a ela ficaram mais complexos”, disse a coordenadora das Redes Sociais do jornal, Elva Vieira.

O LIBERAL 77 ANOS

Com os vídeos cada vez mais necessários em ambiente digital, o jornal, que era somente impresso e portal de notícias, abriu espaço para a produção dos materiais em vídeo, que atuam como um complemento para o leitor do jornal por meio da tecnologia de QR Code. “Desta forma, trabalhamos a notícia em texto, fotos, vídeos, entrevistas em videocasts, lives, distribuídas nas principais redes sociais”, afirmou.

Elva Vieira, coordenadora das Redes Sociais de O LIBERAL: interesse da audiência direciona o conteúdo do jornal nas redes sociais (Igor Mota/O Liberal)

Elva Vieira explicou que é um trabalho que se “retroalimenta”. É que as redes sociais são, junto com a pesquisa do Google, uma das principais fontes de tráfego que geram audiência para o portal http://OLIBERAL.com e levam para os leitores do impresso as notícias que estão em destaque naquele momento. “Do mesmo jeito que os leitores do portal e do jornal impresso podem contar com as redes sociais para ter acesso a serviços de utilidade pública e informações de credibilidade em sua timeline”, complementou.

“Além da gestão de conteúdo informativo, que é o carro chefe do jornal, as redes sociais funcionam como um termômetro, pois é por meio das métricas de audiência que entendemos o que o nosso público quer, e assim conseguimos direcionar o conteúdo do jornal para o interesse da audiência. A interação dos seguidores com as publicações também nos fornece materiais preciosos, como denúncias, sugestões e por lá conseguimos ainda personagens para as matérias do jornal”, explicou Elva Vieira.

‌E, por falar em audiência, O LIBERAL concentra quase meio milhão de seguidores no Instagram, 143 mil inscritos no Youtube, mais de 190 mil seguidores no Twitter, 70 mil no Tiktok e mais de 600 mil seguidores no Facebook. “Também temos o selo de verificação nessas plataformas citadas. Isso mostra o comprometimento do Jornal O LIBERAL não somente com a notícia, mas em seguir as regras e diretrizes de cada rede social para oferecer um ambiente ético e seguro para os usuários. Mas, além das redes sociais mais conhecidas, também marcamos presença em redes como o Spotify, Deezer, Kwai e Threads e Dailymotion”, informou.

Aline Magno é consultora de marketing e destaca a credibilidade da informação divulgada pelo O LIBERAL nas redes sociais (Cristino Martins/O LIBERAL)

O LIBERAL se tornou referência nas redes sociais, afirma consultora de marketing

‌Para a consultora de marketing Aline Magno, O LIBERAL também é visto como uma grande referência nas redes sociais. De acordo com a consultora, um dos motivos que transformou o veículo em sua principal referência foi a credibilidade. “Vivemos a era digital e estamos consumindo informações a todo momento, mas há também o lado negativo, como as notícias fake news. Mas vejo O LIBERAL driblando isso, uma empresa séria com informações claras, que mantém seu serviço tanto tradicional com notícias impressas, quanto nas redes sociais. Ou seja, mantém a tradição com a inovação para alcançar a todos”, detalhou.

Aline enfatizou ainda que tem a percepção que a marca vive atualizada na forma de se comunicar, proporcionando o engajamento em tempo real, fazendo os leitores serem participativos, contribuindo com as notícias através do envio de material, como vídeos ou fotos. “Além de permitir terem voz de se expressar nos comentários das publicações da rede social. E isso tem ajudado até na criação dos meus conteúdos para certas contas comerciais”, confessou.

Por ser social media, Aline precisa estar sempre muito bem informada sobre tudo que acontece na região e no mundo para relacionar com o que faz sentido a cada conta que monitora. “Portanto, é imprescindível estar conectada a uma fonte de notícias de confiança e que busca ser imparcial com as notícias. Enfim, O LIBERAL tem trabalhado da forma correta, trazendo a interação das pessoas. Vejo como uma referência para as outras marcas de outros nichos entenderem que a comunicação precisa desse foco para gerar o que tanto queremos: conexões genuínas”, concluiu a empresária e consultora.