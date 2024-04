Colóquio na UFPA debate os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal

O Colóquio “Democracia Conquistada: 50 Anos da Revolução dos Cravos”, homenageando a memória do professor Eduardo Lourenço, vai acontecer na próxima quinta-feira (4), no Centro de Eventos Benedito Nunes da Universidade Federal do Pará (UFPA), a partir das 9h30. Lourenço era um intelectual português, filósofo, crítico e ensaísta literário, que morreu em 2020, aos 97 anos.

O Colóquio contará com conferências do advogado José Antônio Pinto Ribeiro, ex-ministro da Cultura de Portugal e fundador e presidente do Fórum Justiça e Liberdades, da jornalista portuguesa Anabela Mota Ribeiro, mestra em Filosofia e membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, e do filósofo Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação.

A Revolução dos Cravos marcou o fim de uma ditadura que se estendeu por mais de quarenta anos em Portugal, encerrada com a deposição do então presidente Marcello Caetano, no dia 25 de abril de 1974. Na celebração de seus cinquenta anos, o debate se volta para as conquistas da democracia e as ameaças autoritárias que ainda rondam as sociedades.

O evento é uma realização da reitoria da UFPA, vice-consulado de Portugal em Belém, Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará e Cátedra João Lúcio de Azevedo, parceria entre o Instituto Camões e a UFPA. Com a presença do Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, do Reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, e da Vice-Cônsul de Portugal em Belém, Maria Fernanda Gonçalves Pinheiro, a sessão de abertura incluirá um depoimento online de Pilar del Río, Presidenta da Fundação José Saramago, sobre o Professor Eduardo Lourenço.

Três conferências compõem a programação do Colóquio, iniciando com a de José Antônio Pinto Ribeiro, que falará sobre “O 25 de Abril em 1974 e em 2024, sem Trompetes nem Trombones“. Em seguida, a conferência da jornalista Anabela Mota Ribeiro terá como tema “Como casa limpa / Como chão varrido/ Como porta aberta: os habitantes de uma casa chamada Liberdade”. Fechando a programação, Renato Janine Ribeiro falará sobre “A conquista da democracia em Portugal e no Brasil”.

Toda a programação será gratuita e vai até às 17h30 desta quinta (4). O Centro de Eventos Benedito Nunes fica localizado no Campus Guamá da UFPA, ao lado da Reitoria.