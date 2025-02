Colégios comemoram aprovação de alunos no vestibular da Uepa

Como já é tradição, em dia de resultado de vestibular, as escolas e cursinhos de Belém promovem festas para celebrar a vitória dos calouros. A reportagem do Grupo Liberal fez um tour por algumas instituições particulares e registrou a comemoração dos estudantes e professores.

Taynara Rodrigues, que é diretora do colégio Physics, disse que o resultado foi significativo com relação ao número de aprovações na Universidade Estadual do Pará (UEPA) e diz que o resultado já era esperado, pois se trata do fruto de um trabalho realizado ao longo do ano. "Nós tivemos mais aprovados na UEPA do que na UFPA e isso é fruto de um trabalho, pois trabalhamos com pessoas e sonhos", pontua a diretora.

Ela acrescenta, ainda, que como educadora é prazeroso viver esse momento de festa ao lado dos estudantes e familiares, uma vez que é um momento de conquista na vida dessas famílias. "É impagável dizer o que vivemos neste momento", acrescenta. Taynara destaca que o colégio é líder em aprovações. Esse ano foram 20 em medicina.

A tradicional festa do calouro parou o colégio Ideal, uma instituição de tradição em Belém. Professores e alunos viveram esse momento com música, ovos e trigo, itens indispensáveis para a celebração em Belém. O estudante Thiago Santos é estudante do Ideal e foi o 3º lugar geral da UEPA.

Cassio Maciel, que é coordenador do colégio, diz que essa festa já faz parte da tradição da escola em dias de resultado das universidades. "Foi mais um ano de grande sucesso e já estamos aqui pensando no vestibular do próximo ano", pontua o coordenador. A equipe está satisfeita com a trajetória do estudante Thiago, que ficou em 3º lugar.

Ano que vem o colégio Ideal completa 50 anos e cada vez mais a escola trabalha para marcar a vida e sonho de milhares de estudantes.

O curso Rosana Bastos também estava em festa. Os estudantes se concentraram em frente a escola e comemoraram a vitória. Fabíola Sarmanho, que é coordenadora da escola, diz que o sentimento é de gratidão, uma vez que os estudantes deram um show de aprovação. "O maior pagamento que podemos ter como educador é presenciar a aprovação dos nossos alunos", destaca a coordenadora.

Ela acrescenta que o levantamento do número de aprovados está sendo levantado e até o momento a escola, que também funciona como cursinho, já aprovou 35 estudantes. "Esse trabalho é fruto do empenho de toda a equipe, que se preocupa com o sucesso dos nossos alunos", acrescenta a coordenadora. Além da unidade da Magalhães Barata, o curso está inaugurando uma nova escola na avenida Pedro Miranda.