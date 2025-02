Aprovado na UFPA e na Uepa sonhava com a Medicina desde os 3 anos: 'Mamãe, eu vou ser doutor'

A emoção tomou conta da família de Emerson José Silva Sobrinho, 18, ao receber a notícia de sua aprovação no curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O jovem, que já havia conquistado uma vaga na Universidade Federal do pará (UFPA), celebrou mais essa conquista ao lado da mãe, Simone Ribeiro, que não escondeu a felicidade ao ver o sonho do filho se concretizar.“Desde os 3 anos ele dizia: ‘Mamãe, eu vou ser doutor’. Então, não tem coisa melhor nessa vida. O sonho dele é a nossa felicidade”, disse Simone, emocionada.

A mãe, proprietária de um pet shop, acompanhou de perto toda a trajetória do filho e destacou o orgulho em vê-lo alcançar esse resultado. “Todo o esforço fez sentido. É muito gratificante”, reforçou.

Para Emerson, o momento é a realização de um objetivo traçado desde a infância. “Eu finalmente posso dizer que realizei meu sonho e que todas as minhas expectativas foram cumpridas. Tudo valeu a pena, todo esforço, toda dedicação. Agora é só comemorar e esperar o início do curso”, afirmou o calouro.

A aprovação de Emerson representa mais do que um passo importante para sua carreira; é a concretização de um desejo que sempre esteve presente na família. Agora, a expectativa se volta para o início das aulas e a construção de um futuro promissor na área da saúde.