Em cima de trio elétrico, estudantes de Castanhal celebram aprovação em universidades do Pará

Nesta sexta-feira (31/1) em que o listão do Processo Seletivo (PS) 2025 da Universidade do Estado do Pará (UEPA) foi divulgado, a Escola Estadual de Ensino Médio Cônego Leitão, uma das mais tradicionais e centenárias de Castanhal, celebrou com entusiasmo a aprovação de mais de 30 alunos em universidades públicas e particulares, incluindo, além da UEPA, a Universidade Federal do Pará (UFPA), o Instituto Federal do Pará (IFPA) e a Universidade da Amazônia (Unama). Para comemorar a conquista, estudantes e professores organizaram um passeio em trio elétrico pelas ruas da cidade.

Entre os destaques do vestibular deste ano, a escola teve alunos aprovados em primeiro lugar nos cursos de Pedagogia (UFPA), Geografia (UEPA) e Letras (UFPA). Davi Silva, 19 anos, foi aprovado em primeiro lugar em Geografia na UEPA e celebrou a conquista emocionado.

"Eu tô me sentindo muito feliz, foi muito esforço para conseguir ser tricalouro. Consegui tudo isso com muito empenho, auxílio dos meus pais, dos meus amigos, da minha família. É gratificante demais conseguir chegar até aqui e espero espalhar tudo isso numa sala de aula", declarou Davi. Ele também destacou a importância de um aluno de escola pública alcançar o primeiro lugar em um curso universitário.

"A escola pública tem o lugar que merece nas universidades. É uma oportunidade única para todos os estudantes de escola pública. São professores maravilhosos na minha escola, no Cônego Leitão. Eles me inspiraram, e espero um dia ser como eles e inspirar alunos dentro da sala de aula", completou.

Outro nome de destaque entre os aprovados foi Mayara Miranda, 18 anos, que conquistou vagas em Pedagogia na UEPA e em Informática no IFPA, optando pelo curso de Pedagogia. Para ela, a aprovação tem um significado ainda mais especial.

"Eu sou a primeira mulher da minha família a cursar uma faculdade. Vim de muito longe, de condições difíceis para estudar. Estudo com dificuldade porque tenho pouco tempo, já que trabalho como jovem aprendiz", contou.

A vice-diretora da escola, Márcia Paduano, destacou a importância dos resultados para o ensino público, ressaltando a dedicação dos professores e a qualidade do ensino, mesmo diante dos desafios.

"Essa conquista representa a força da escola pública e o compromisso dos nossos educadores. Mesmo com poucos recursos, conseguimos formar alunos preparados para os desafios do ensino superior", afirmou.