Colaboradores do Grupo Liberal participam de ação do Setembro Amarelo com sessões de massoterapia

Em alusão à campanha do Setembro Amarelo, de prevenção e ao combate ao suicídio, os colaboradores do Grupo Liberal tiveram uma tarde especial nesta quinta-feira (19). A ação, que ocorreu no auditório da empresa, ofereceu sessões de massoterapia, proporcionando momentos de relaxamento e alívio do estresse para os trabalhadores.

A iniciativa buscou promover o bem-estar físico e emocional dos colaboradores, como destacou João Teixeira, do departamento de Publicidade. “Cheguei estressado, com a coluna dolorida e o pescoço também. E esse momento aqui me ajudou muito a melhorar. Eu sempre participo dessas ações da empresa. Já fiz yoga, corte de cabelo e várias outras atividades que promovem o nosso bem-estar”, relembrou o colaborador.

Outro participante da ação, Mauro Pantoja, do setor de TI, reforçou os benefícios dessas iniciativas promovidas pela empresa. “Costumo participar desses eventos do Grupo Liberal, que sempre trazem muitos benefícios. Hoje, eu cheguei cansado e com dores no corpo, e agora estou saindo mais relaxado e disposto para continuar o trabalho. Fora daqui, não costumo fazer massagem, só aproveito quando tem aqui mesmo, e sempre saio bem melhor”, afirmou.

Sessões de massoterapia Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal Foto: Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal

A esteticista Fernanda Monteiro, responsável pelas sessões de massoterapia, ressaltou a importância de ações como essa no contexto da campanha do Setembro Amarelo. “Dentro dessa campanha, é fundamental que os colaboradores tenham momentos de cuidado físico e espiritual. Muitas vezes, além das responsabilidades no trabalho, não sabemos o que o colaborador está enfrentando na vida pessoal. E uma simples massagem pode mudar o dia dele, aliviar o estresse e proporcionar momentos de relaxamento”, explicou.