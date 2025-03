Colaboradoras do Grupo Liberal participam de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher

Colaboradoras do Grupo Liberal participaram nesta quarta-feira (12/3) de um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, realizado na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém. A programação foi recheada e teve até o cantor Wanderley Andrade animando a tarde.

Sabrina Sany, designer de moda, figurinista da TV Liberal, consultora de imagem e especialista em coloração pessoal, palestrou às funcionárias sobre como a imagem impacta na credibilidade profissional. “A imagem pessoal é uma construção e ela precisa ser estratégica, principalmente no nosso local de trabalho. Não tem como falar de imagem pessoal sem falar de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber o que o eu gosto e o que cabe no ambiente de trabalho”, afirmou.

Renata Souza, gerente do Departamento de Recursos Humanos (DRH), responsável pelo evento, conta que a escolha do tema dessa conversa foi pensada para atrair o público feminino do Grupo Liberal. “As mulheres são um público muito grande do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer com que elas se sintam felizes e motivadas”, disse ela.

Após a palestra, as participantes puderam desfrutar diversos sabores da Tapiocaria Paraense, doces saborosos da Cafeteria Suely Amaral e também do Doce Suspiro, além de participar de consultoria de maquiagem e limpeza de pele da Mary Kay e sorteio de brindes.

A imagem em destaque mostra as colaboradores durante a palestra de Sabrina Sany que falou sobre como a imagem impacta na credibilidade profissional. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para Ana Laura Figueiró, de 33 anos, que trabalha na Galeria de Arte Rose Maiorana, o evento foi ainda mais especial. Isso porque no último sábado (8/3), data comemorativa do Dia da Mulher, foi o aniversário dela. “É super importante ter um evento desses para as mulheres por questões de inclusão e incorporar as mulheres cada vez mais no lugar de trabalho. É também uma oportunidade de trazer as mulheres de todos os departamentos para que tenham esse networking”, comentou.

Enquanto as colaboradoras apreciavam a programação, elas foram surpreendidas com uma apresentação que terminou o evento com chave de ouro. O cantor Wanderley Andrade veio especialmente a convite do Grupo Liberal e agitou o local ao som de “Conquista” e outros sucessos dele. Até mesmo trouxe uma palinha de Queen e Dire Straits.

A imagem em destaque mostra duas colaboradoras se divertindo ao som de Wanderley Andrade. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Sobre o Dia da Mulher, principalmente a respeito da ação alusiva, Wanderley o resumiu conforme as letras da música “Mistérios do Coração”. “Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Nunca ninguém decifrou! São infinitos caminhos que levam até o céu ou até o chão. Então é assim, um enigma. Mas sabemos de uma coisa, que ela (mulher) é a nossa flor, nossa mãe, sem ela não estaríamos onde estamos. Cantar para elas, para mim, é um prazer inarrável, porque eu sou pai e filho de uma mãe maravilhosa”, declarou.