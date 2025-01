Janeiro Branco: colaboradores do Grupo Liberal discutem saúde mental e relações interpessoais

Na manhã desta terça-feira (28/1), colaboradores do Grupo Liberal participaram de um bate-papo como parte da campanha “Janeiro Branco” no auditório do jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473. O evento, intitulado “Saúde mental e relações interpessoais”, contou com a presença das psicólogas Izandra Cardoso (CRP 10/09924) e Alexandra Martins (CRP 10/10519), que abordaram temas relacionados ao bem-estar emocional e psicológico no ambiente corporativo.

Izandra Cardoso iniciou a conversa explicando como reconhecer os sinais de comprometimento da saúde mental no trabalho. “A pessoa começa a agir de forma diferente do que fazia antes. É importante observar essa mudança, essa oscilação de humor. Às vezes, ela nem consegue mais fazer as coisas básicas do dia a dia, como se arrumar para o trabalho”, destacou.

Outro ponto abordado foi a diferença entre bem-estar emocional e psicológico.

“Bem-estar emocional é algo que conseguimos processar e superar em curto prazo, como um estresse pontual. Já o bem-estar psicológico, quando comprometido, nos afeta por semanas ou meses, sem que consigamos voltar ao equilíbrio sozinhos”, explicou Izandra, ressaltando a importância de buscar ajuda quando necessário.

Colaboradores de diferentes setores da empresa foram organizados em duplas para se conhecerem melhor (Gabriel da Mota / Especial para O Liberal)

Ambiente de trabalho

Alexandra Martins trouxe à tona a relevância da comunicação para lidar com conflitos no trabalho. “Muitos conflitos surgem por falhas na comunicação. É essencial ter um diálogo respeitoso e esclarecer mal-entendidos. Às vezes, um simples ‘isso me incomodou’ já ajuda a resolver a situação”, pontuou.

A psicóloga, que faz parte do quadro de colaboradores do RH no Grupo Liberal, também destacou o papel de seu setor na promoção de um ambiente seguro.

“O RH está aqui para acolher. Garantimos sigilo e trabalhamos para criar um espaço onde os colaboradores se sintam à vontade para falar sobre suas dificuldades. Isso é essencial para prevenir problemas mais graves, como o abuso moral.”

O bate-papo, que contou com dinâmicas interativas, também trouxe reflexões sobre o equilíbrio entre produtividade e vida pessoal. “Estabelecer limites é fundamental, especialmente em profissões com rotinas instáveis. Arquivar mensagens fora do horário de trabalho e aprender a delegar tarefas são estratégias que ajudam a preservar a saúde mental”, concluiu Alexandra.

Nesta quarta-feira (29/1), será a vez dos colaboradores da TV Liberal participarem do bate-papo às 10h, no auditório da emissora, na avenida Nazaré, 350.

O que é saúde mental e como mantê-la em dia

Resumidamente, saúde mental é um estado de bem-estar emocional, psicológico e social em que o indivíduo é capaz de lidar com os desafios normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. É um estado de equilíbrio entre as diferentes dimensões do indivíduo, como seus pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos.

Características de uma mente saudável:

Bem-estar emocional

Bem-estar psicológico

Bem-estar social

Autonomia

Autoestima

Adaptação

Sentido de propósito

Equilíbrio entre as diferentes dimensões da vida

Orientações para manter a mente saudável

Fazer atividades físicas

Conversar com alguém

Dormir o suficiente

Cuidar da alimentação

Estabelecer limites saudáveis (dizer “não” quando necessário, na vida e no trabalho, para evitar estresse)

Praticar o autocuidado (ex.: ler um livro, tomar um banho relaxante, receber uma massagem)

Quando precisar, pedir ajuda de um profissional de saúde mental (ex.: psicólogo, psiquiatra ou terapeuta)

FONTE: material apresentado na palestra “Saúde mental e relações interpessoais”, por Izandra Cardoso (CRP 10/09924) e Alexandra Martins (CRP 10/10519).