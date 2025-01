Grupo Liberal realiza palestra de educação financeira aos colaboradores

O Grupo Liberal promoveu uma palestra de educação financeira aos colaboradores na manhã desta terça-feira (21), com foco na gestão de gastos e equilíbrio do orçamento. A programação, realizada pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), foi realizada na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém. O encontro foi conduzido pelo economista Pablo Reis, que listou dicas sobre como manter a estabilidade financeira, e contou com a presença de funcionários de diversos setores do Grupo.

Durante a palestra, o economista falou sobre o perfil do endividamento de cada pessoa e a importância de se ter um planejamento de gastos bem definido para evitar prejuízos. E ainda, destacou que o adotar o consumo consciente - uma das medidas para não gerar gastos desnecessários e que pode ser adaptado à realidade de cada pessoa. Pablo ainda reforçou a importância da educação financeira e frisou que o tema ainda é um tabu. Por isso, a importância de promover conscientização sobre o assunto.

E levar esse tema às empresas é uma forma de popularizar e compartilhar o conhecimento acerca desse tema, como considera Pablo. “O Brasil tem essa diferença [de hábitos financeiros] com relação a outros países, principalmente quando a gente compara com os Estados Unidos. Passamos muitos anos com a hiperinflação e muitos planos que deram errado até chegar no real. Isso gerou uma cultura de consumo de imediatismo, como o medo que já não tivesse aquele produto com aquele preço ou pela falta”, diz.-

“Quando a gente transfere a educação financeira para a sociedade e a sociedade, individualmente, seus grupos e a unidade familiar transmitem a importância desse consumo consciente da educação financeira para todos é uma forma de ‘viralizar’ essa questão. Essa é a nossa intenção, junto à empresa, e a minha intenção pessoal. E eu considero que, se a gente conseguir fazer isso, vai ser muito importante para todas as pessoas”, completa Pablo ao destacar a importância da iniciativa nas organizações.

Pablo Reis, economista (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Conhecimento

A analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal Catarina Oliveira pontuou que o momento proporciona uma construção de conhecimentos aos colaboradores e reforça o compromisso e a preocupação da empresa com os funcionários para além do ambiente de trabalho. “O tema da palestra já está dentro da nossa programação durante o ano. A gente preza por colocar esse debate em janeiro porque é o início de um novo ano. E tentamos fazer com que os nossos colabores se conscientizem financeiramente”, relata.

Catarina Oliveira - analista de RH (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“No RH, temos essa preocupação com o trabalhador. Prezamos para que todos fiquem conscientes todo o resto do ano na questão financeira. Enquanto Recursos Humanos, estamos cuidando tanto no campo da gestão quanto no humano do profissional, propriamente falando. Pensamos no colaborador como um todo, na questão financeira e até na saúde”, completa Catarina, ao pontuar que diversos ciclos de palestras e campanhas são realizados pelo Grupo Liberal ao longo do ano.

A assistente administrativo do Grupo Liberal, Kaylane Lima, 20, participou da palestra e enfatizou que o debate foi bastante proveitoso. E que aprendeu diversas formas de manter um bom planejamento financeiro - hábito que já tinha adquirido e que agora vai reforçar ainda mais. “Desde quando abri uma conta no banco, eu parei para pensar em como eu iria controlar e desenvolver, esse meu pensamento financeiro, de onde vem e para onde vai. Eu já tinha parado para pensar em educação financeira”, relata.

Kaylane Lima - assistente administrativo (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para ela, esses encontros são essenciais na empresa, pois ajudam a disseminar novos hábitos no dia a dia. “Teve muitas informações que eu não sabia. E quando os temas foram surgindo, vieram os pensamentos para aplicar isso na rotina. E ele [o palestrante] tirou bastante dúvida, com informações novas. Então, foi bastante proveitoso. Eu gostei muito da palestra”, reforça a jovem.

TV Liberal

Além da palestra na sede do Grupo Liberal, que congrega os jornais O Liberal e Amazônia, além do portal OLiberal.com e a Rádio Liberal, a programação também será realizada na TV Liberal, no bairro de Nazaré. Será na quarta-feira (22), a partir das 10h, no auditório da emissora.