CNBB lança E-Book sobre como a COP 30 pode ser debatida nas escolas

Já está liberado para as escolas de rede pública e privada o E-book ‘COP30 Nas Escolas: Amigos da Casa Comum’, elaborado pelo Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. O material foi lançado na tarde desta quarta-feira (28), em Belém, na sede do Regional. O material fica disponível no site da regional 2 da CNBB.

O lançamento contou com a participação do Dom Vital Corbellini, bispo referencial para a educação na CNBB no Pará e Amapá, Lady Anne Souza, coordenadora da Pastoral da Educação do Regional Norte 2 da CNBB e uma das organizadoras do E-book, Dom Paollo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém e referente para a COP30 na CNBB no Pará e Amapá, além de educadores e entre outros atores sociais da área da educação.

Dom Vital Corbellini explica que E-book ‘COP30 Nas Escolas: Amigos da Casa Comum’ é um instrumento de trabalho para os educadores e educandos para que possam se preparar melhor para a COP 30, no próximo ano. "Nós queremos proporcionar conhecimento de trabalho para que as pessoas possam dizer que vale a pena assumir a natureza, a vida ecológica, a vida pastoral pelo bem da natureza", pontua Dom Vital Corbellini .



Ele acrescenta ainda que a medida em que todos respeitam a natureza é possível proporcionar uma vida digna a todos, principalmente aos mais pobres.

Dom Paollo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, está responsável pela articulação da igreja com a COP 30. O bispo destaca que é possível conciliar o progresso com o desenvolvimento sustentável. "As duas coisas podem andar juntos, é possível pensar em uma lógica de forma integral como informa o Papa Francisco. Deus se revela por meio da criação, sempre a igreja se importou com o meio ambiente", pontua o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Uma das organizadoras do E-book, Lady Anne Souza, que é coordenadora da Pastoral da Educação do Regional Norte 2 da CNBB, explica que a elaboração do conteúdo surgiu a partir de uma percepção sobre a necessidade de discutir a COP 30 junto às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que estão no chão da escola e, ao mesmo tempo, com a participação e o protagonismo dos educadores, educadoras e comunidade escolar.



"Então, nós reunimos autores do nosso estado do Pará, agente da pastoral de educação, oriundos de diversos municípios e trazendo um diálogo com os documentos pautados na Amazônia, pacto educativo global que traz essa discussão tão importante acerca do cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, o cuidado de fato", explica a coordenadora.

A CNBB deixa claro a proposta de plano de aula às escolas da rede pública e privada no segmento da educação infantil, fundamental e ensino médio. E cada um deles trazendo habilidades e competências para ajudar os professores a se inspirarem para seus planos de aula.