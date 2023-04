Clube do Pesquisador Mirim apresenta resultados das pesquisas das turmas de 2022

Mais de 50 crianças do projeto Clube do Pesquisador Mirim, do Museu Paraense Emilio Goeldi, receberam, na manhã deste domingo, 16, os certificados referentes à conclusão das atividades realizadas durante o ano de 2022, em cerimônia realizada no auditório do órgão, onde os trabalhos de de culminância do projeto também foram apresentados aos pais e responsáveis de cada aluno. As turmas de 2023 do Clube do Pesquisador Mirim já estão com as inscrições abertas e podem ser realizadas no Serviço de Educação do Museu Goeldi, localizado na avenida Magalhães Barata. Podem participar crianças da rede pública ou privada, que estejam cursando da terceira série do Ensino Fundamental até o primeiro ano do Ensino Médio. Todas as atividades do Clube são gratuitas.

De acordo com o coordenador do Clube do Pesquisador Mirim, Luiz Videira, o projeto existe há 26 anos e o objetivo é estimular nas crianças o interesse pela iniciação científica, tendo como base as pesquisas que são realizadas no próprio Museu Goeldi. As crianças se inscrevem, participam de processo seletivo e se tornam pesquisadores mirins, realizando, durante o ano todo, diversas atividades educativas e dinâmicas. “Formamos várias turmas com temas diferentes e cada grupo desenvolve o seu tema. Quando chega no final, apresentamos o material que é o resultado do que foi pesquisado. Esse material é utilizado pelo museu e pelos alunos, seja ele um kit, uma cartilha, entre outros”, explicou.

A servidora pública Elane Magno é mãe de Heitor Magno, de 14 anos, que, desde 2018, participa do projeto. Para ela, o contato das crianças com o universo da pesquisa é uma oportunidade única. “Heitor era uma criança mais tímida, mas sempre gostou de vir ao Museu, de participar das atividades e, quando soube da seleção, fez questão de participar. Todo ano ele refaz a seleção e participa. Sem dúvida, teve uma grande evolução, hoje está mais comunicativo, melhorou na escola e o que eu sinto é que o contato das crianças com esse universo desperta mesmo o interesse. Hoje, ele já diz que quer ser biólogo e pesquisador do Goeldi, é um entusiasta do projeto”, contou.

Para Elane, em um país que não valoriza a ciência e a pesquisa como deveria, projetos como esse são fundamentais para estimular o gosto nas crianças e adolescentes. “Ter aqui na nossa região um centro de referência como é o Museu Goeldi, que oferece às crianças a possibilidade de conhecer os pesquisadores, de visitar os locais onde o público comum não entra, de visualizar as coleções que não estão abertas, de escolher o que vão pesquisar, sem dúvida, cria na criança a curiosidade científica e meu filho está tendo essa oportunidade”, comemorou.

O autônomo Gerson Cruz também vê com alegria a participação do filho, Gustavo Cruz, de 52 anos, no projeto. Moradora do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a família não mede esforços para que o menino participe do projeto. “A gente vê o desenvolvimento, o conhecimento e a vontade grande que ele tem de participar das atividades. Como ele sempre diz, o Museu é a segunda casa dele, por isso, a gente faz questão de apoiar e de fazer o esforço que é trazer ele de Marituba para cá”, frisou.

