Museu Emílio Goeldi e Cedenpa realizam exposição de artefatos de origem africana

Após 40 anos o Parque Zoobotânico do Museu Goeldi apresenta ao público a exposição "Diásporas - Artefatos africanos e de origem africana do acervo do Museu Goeldi", em parceria com o Centro de Estudos de Defesa do Negro (Cedenpa). A exposição ficará até junho de 2023 no Centro de Exposições Eduardo Galvão, dentro do Museu.

A abertura da exposição aconteceu na manhã de ontem, 30, com a palestra de abertura feita pela professora Drª Zélia Amador de Deus. A curadoria é compartilhada entre Maria Luiza de Carvalho Nunes, técnica cultural e parte do quadro de militância do Centro Estudo de Defesa do Negro do Pará (Cedempa) e a Drª Lúcia Hussak van Velthem, do Museu Goeldi.

As peças expostas incluem machados cerimoniais, espadas, figuras humanas em madeira e outros itens que vieram da República de Angola; República Democrática do Congo; República Gabonesa; República da Guiné-Bissau; República do Sudão; República do Zimbabwe e República de Moçambique. Também de comunidades afro-diaspóricas no Suriname, na América do Sul.

Maria Luiza acredita que a relação entre os movimentos sociais e a pesquisadora da instituição possibilitam um diálogo mais amplo. Destaca também a oportunidade do público conhecer a exposição e entender mais a luta antirracista. "Eu penso que uma das propostas mais significativas é dizer que nós somos herdeiros de uma ancestralidade sábia, com outras histórias, com outras narrativas de poder, de escritas na arte. Acho que esse é o melhor ganho. E aí quando você aprende e apreende tudo isso, você se torna um antirracista. É impossível conviver com toda essa memória, com toda essa história, com todo esse saber, sem se movimentar. Sem se sensibilizar", ponderou.

A ativista ressalta que o Cedenpa não para os seus estudos e esta curadoria compartilhada faz parte deste calendário importante e convida os estudantes a aprender com ela. "A exposição é o nosso carro chefe para encontrar a negrada, com as escolas, com os estudantes de diversos níveis, porque ela é uma exposição de fácil compreensão. Então, tá bem-vindo o ensino fundamental, ensino médio, pós, doutorado. Todo mundo convidado para prestigiar e aprender com essa exposição", arguiu.

"Esse diálogo é fundamental, ele é estrutural para nossa sobrevivência e para nossa existência. Então não está no passado, não está no futuro. Está agora... Seria muito interessante para a construção da exposição [ter um guia]. As rodas de conversa aqui, eu acho que a contação de história, se apropriar das narrativas de análise para dialogar com essas coisas", disse avaliando a possibilidade de a exposição contar com um guia no futuro.

Serviço

Evento: exposição "Diásporas - Artefatos africanos e de origem africana do acervo do Museu Goeldi"

Data: 30 de novembro de 2022 até junho de 2023

Local: Centro de Exposições Eduardo Galvão, Parque Zoobotânico do Museu Goeldi (Av. Magalhães Barata, 376 - São Brás)

Horário: funcionamento do Museu.