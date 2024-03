Classificados no programa CNH Pai D'égua recebem passaporte de matrícula

Os candidatos classificados no Programa Social CNH Pai D'égua receberam, nesta quinta-feira (7), o passaporte de matrícula. O documento antecede a etapa que começa no próximo dia 18, de forma presencial, no Mangueirinho. Ao todo, 20 mil pessoas se classificaram na Grande Belém.

Na ocasião, o governador Helder Barbalho destacou a importância do programa para a geração de trabalho e renda no Estado. "O programa é uma política pública do governo do Pará que permite às pessoas de baixa renda acessarem a sua Carteira de Habilitação sem a necessidade do pagamento da autoescola ou taxas do Detran, permitindo que elas possam buscar um emprego ou renda e entrar para o mercado de trabalho. Destacamos que 51% são do gênero feminino e, portanto, o programa tem esse olhar pelas mulheres, assim como às pessoas com deficiência, garantindo inclusão e mais oportunidades para todo o povo do Pará", destacou.

O Passaporte foi entregue a todos os que compareceram na tarde desta quinta-feira (7), no Mangueirinho, com a relação dos documentos necessários no ato da matrícula, juntamente com a data do agendamento.

De acordo com a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, as pessoas que não puderam participar da entrega realizada hoje podem comparecer ao Mangueirinho até o dia 13 de março, das 9h às 16h, para fazer a retirada. "Todos os classificados poderão pegar seu passaporte e aproveitar para tirar dúvidas com as autoescolas e as clínicas que farão o atendimento para os futuros habilitados", informou.

O CNH Pai D'égua é um programa do Governo do Estado coordenado pelo Detran, que garante Carteira Nacional de Habilitação gratuita a pessoas de baixa renda. Além de incentivar a renda por meio da CNH com atividade remunerada, o programa garante mais segurança nas vias públicas.

Diene Silva, de 28 anos, mora no distrito de Mosqueiro e conta que o sustento da família composta pelo marido e três filhos é garantido pelo Bolsa Família - programa do Governo Federal - e da renda que ela consegue como manicure. Segundo ela, com a CNH Pai D'égua ela pretende comprar uma moto e, com isso, dobrar o seu faturamento. Emocionada por ter sido classificada no programa, ela agradeceu a oportunidade. "Sempre sonhei em ter a minha CNH para poder melhorar a minha renda, mas, nunca tive dinheiro para isso. Agora, graças ao Governo do Estado, vou conseguir realizar o meu sonho", agradeceu.

A artesã Kátia Souza, que mora no Conjunto Tenoné e também terá a sua primeira CNH, explica que o documento será utilizado para dirigir o carro adaptado que ela pretende comprar devido à mobilidade reduzida causada pela paralisia infantil. "Estou muito feliz e agradecida a Deus e ao governo por essa oportunidade. Não é sempre que nós, pessoas com deficiência, somos lembrados", comentou.