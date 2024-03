CNH Pai D'égua: canditados classificados de Belém recebem passaportes de matrícula; confira

O programa CNH Pai D'égua, que garante a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) totalmente gratuita nos 144 municípios, terá mais uma etapa concluída nesta quinta-feira (07): a entrega do passaporte de matrícula aos candidatos classificados na etapa de inscrição da capital paraense. A programação, realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), será a partir das 15h, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém.

O passaporte é o documento obrigatório que atesta que o candidato classificado tem interesse em participar do programa. Sem ele, não é possível realizar a matrícula e iniciar o processo obrigatório para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O processo inclui a realização de exames iniciais e o ingresso no Centro de Formação de Condutores (autoescola).

Para recepcionar os classificados em Belém, o Detran preparou uma grande estrutura no Mangueirinho para atender os beneficiários. São mais de 50 estandes, montados na área externa do ginásio, onde ficarão as clínicas médicas credenciadas no Detran e autoescolas, que poderão orientar os candidatos sobre as fases do processo que as envolvem.

Sobre o CNH Pai D'égua

O programa CNH Pai D'égua é uma iniciativa do governo do Estado, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita nos 144 municípios. O objetivo é contribuir para que os beneficiários possam incrementar a renda familiar. A iniciativa estadual é considerada o maior programa social de emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação do Brasil.