CNH Pai D'égua: Candidatos receberão passaporte de matrícula nesta quinta-feira (7)

Os candidatos da Região Metropolitana de Belém que foram classificados na etapa de inscrição do programa “CNH Pai D’égua” irão receber o passaporte de matrícula nesta quinta-feira (7), às 14h, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho).

O Passaporte é o documento obrigatório que atesta que o candidato classificado tem interesse em participar do programa. Sem ele não é possível realizar a matrícula e iniciar o processo obrigatório para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita. O processo inclui a realização de exames iniciais e o ingresso no Centro de Formação de Condutores (autoescola).

Para receber o documento, os candidatos deverão comparecer até o local, com um documento oficial de identificação com foto. No ato, os inscritos receberão o passaporte com a relação de todos os documentos a serem apresentados no dia da matrícula.

Para recepcionar os quase 20 mil classificados em Belém, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está preparando uma grande estrutura no Mangueirinho. São mais de 50 estandes montados na área externa do ginásio onde ficarão as clínicas médicas credenciadas no Detran e autoescolas.

O evento também terá um espaço infantil dedicado à educação de trânsito de forma lúdica, o Detranzinho. Na programação geral do evento serão oferecidas palestras sobre comportamento seguro no trânsito, mercado de trabalho a partir da CNH remunerada, especialmente para mototaxistas e motofretistas, além de critérios e procedimentos de acesso à CNH para pessoas com deficiência (PcD).

CNH gratuita

O Programa CNH Pai D'égua é uma iniciativa do governo do Estado, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita nos 144 municípios. O objetivo é contribuir para que os beneficiários possam incrementar a renda familiar.a iniciativa estadual é considerada o maior programa social de emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação do Brasil.

O programa destinou 20 mil vagas para candidatos que residem em Belém, das quais 10% são destinadas a mulheres e 10% para PcDs. A maioria das vagas tem como foco a primeira habilitação, seguida de mudança e adição de categoria, todas elas voltadas à atividade remunerada.